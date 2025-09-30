Радехівський суд оштрафував вчительку початкових класів на 833 грн за те, що вона вдарила учня. Відповідний вирок винесли 23 вересня.

За матеріалами справи, 15 травня вчителька Вузлівської школи Оксана Никон під час сварки з учнем в класі вдарила школяра в око. В хлопця утворився синяк. У вироку не вказується, що саме стало причиною сварки між педагогом та учнем.

Вчителька повністю визнала свою провину, а офіційний представник школяра цивільний позов не висував.

Суддя Орислава Магонь зважила всі чинники, зокрема позитивну характеристику Оксани Никон від директора школи, та оштрафувала вчительку на 833 грн. Вирок можна оскаржити в апеляції.