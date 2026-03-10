У львівському трамваї школярі вперше декламували Шевченка
Новини Львова від ZAXID.NET за 10 березня
У вівторок, 10 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Працюють у новому форматі: Львівські медики відзвітували про перший тиждень роботи.
- Тимчасово змінять умови роботи Леокарт. Так у місті хочуть уникнути підвищення вартості проїзду.
- 161-ша річниця публічного виконанння. У самому серці Львова сотні людей разом заспівали гімн України.
- Шевченко в ритмі міста: Як Львовом курсував поетичний трамвай.
