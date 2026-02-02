Світовий банк виділить гроші на чотири установки STATCOM

Світовий банк спрямує 40 млн доларів на закупівлю критично важливого обладнання для відновлення української енергосистеми. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Міністр провів розмову з директоркою з питань операційної діяльності Світового банку Анною Бʼєрде, обговоривши з нею українську енергетичну систему. Посадовці домовилися про подальшу допомогу для відновлення енергетичних спроможностей України.

«Світовий банк планує спрямувати до 40 млн доларів для “Укренерго” на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми», – повідомив Шмигаль.

У пресслужбі Світового банку уточнили, що гроші нададуть на грантовій основі з Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Зокрема, гроші витратять на підтримку чотирьох статичних синхронних компенсаторів (STATCOM), які використовують для регулювання напруги та компенсації потужності в електромережі.

Нагадаємо, 31 січня через технологічне порушення ліній між українською, молдовською та румунською енергосистемами сталися масштабні аварійні відключення на території України та Молдови. Через відсутність світла виникла проблема з тепло- та водопостачанням, у Києві та Харкові зупинилося метро, а в молдовському Кишиневі стався блекаут.

Наприкінці січня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, що Україна отримала від партнерів понад 700 одиниць енергообладнання, загальна потужність якого – майже 1 ГВт. До підтримки української енергетики долучилися майже 20 країн.