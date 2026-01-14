Дмитро Наталуха очолює комітет з питань економічної політики

У середу, 14 січня, депутати Верховної Ради проголосували за призначення нового голови Фонду державного майна. Ним став голова комітету з питань економічної політики та нардеп партії «Слуга народу» Дмитро Наталуха, йдеться у трансляції парламенту.

За призначення Наталухи головою ФДМУ проголосували 244 депутати. До того, за словами нардепа Ярослава Железняка, парламентський комітет, який очолює Дмитро Наталуха, висунув його кандидатуру на посаду голови Фонду держмайна.

Нагадаємо, у листопаді 2025, після викриття схеми розкрадання на українській енергетиці, президент України Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження у низці установ. Зокрема, Зеленський наполіг на призначенні керівників Фонду держмайна та АРМА. Зазначимо, з вересня 2024 року обовʼязки голови Фонду держмайна виконувала Іванна Смачило.

Що відомо про Дмитра Наталуху

38-річний Дмитро Наталуха народився у Москві. Навчався в Інституті міжнародних відносин КНУ, а також у Кембриджському університеті та Коледжі Фіцвільяма.

У 2019 році Наталуху обрали народним депутатом від головуючої партії «Слуга народу». Працює заступником члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, а також співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Великою Британією. Голова комітету з питань економічного розвитку.

Дмитро Наталуха голосував у 2022 році за скандальну містобудівну реформу в інтересах забудовників, а також за законопроєкт №12414 про ліквідацію незалежності НАБУ та САП.