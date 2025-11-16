Президент Володимир Зеленський повідомив про результати наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко

Президент Володимир Зеленський у неділю, 17 листопада, провів онлайн-нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, присвячену подальшим крокам з очищення та перезапуску системи управління в енергетичному секторі та пов’язаних держінституціях. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За результатами наради Зеленський окреслив кілька ключових рішень:

Кабінет міністрів має подати до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Буде оновлено керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Прем’єр-міністерці доручено внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

Заплановано оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Конкурс на нового керівника агентства мають провести до кінця цього року.

Уряд має оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли до Росії.

«Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України», – заявив президент.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» триває з літа 2024 року.

За даними слідства, зловмисники, серед яких українські посадовці та бізнесмени, отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконні кошти проходили через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, через який, як було встановлено, легалізували приблизно 100 млн доларів. Приміщення офісу належить родині екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.