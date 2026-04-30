Аби врятувати життя жінки, гінекологам довелося видалити і пухлину, і матку

До Університетської лікарні ЛНМУ (кампус Івана Огієнка) звернулася 47-річна жінка зі скаргою на незрозуміле значне збільшення живота. Спеціалісти діагностували у пацієнтки міому матки (доброякісна пухлина) великих розмірів. Новоутвір був настільки великий, що встановити його розміри ультразвуковим датчиком було неможливо.

Жінка розповіла лікарям, що помітила значне збільшення живота за останні три роки, але не знала, що причиною таких змін є міома матки, тож по медичну допомогу не зверталася, повідомили у лікарні.

Під час дообстеження лікарі виявили пухлину матки великих розмірів. Настільки великих, що оцінити її розміри не вдалося ультразвуковим датчиком. Тож пацієнтці призначили МРТ-дослідження, яке дозволило визначити точну локалізацію утворення, його поширення та реальні розміри.

«Під час підготовки до операції ми залучили колег-урологів та анестезіологів. Треба було встановити стенти в сечоводи, які здавлювала міома. Підготували запаси донорської крові на випадок масивної крововтрати. На щастя, операція пройшла без ускладнень. Ми видалили міоматозний вузол вагою близько 5 кг. З огляду на розміри пухлини та її поширення в черевну порожнину, зберегти матку не вдалося, адже йшлося про порятунок життя і здоров’я пацієнтки»,– розповів акушер-гінеколог відділення Ігор Філіпюк.

За його словами, попри те, що міома – доброякісна пухлина, її швидкий ріст (понад 4–5 см на рік) становить серйозну загрозу для здоров’я. У таких ситуаціях утворення може перекрити власне кровопостачання, що призводить до некрозу тканин, гострого болю та потреби в невідкладному хірургічному втручанні.

Лікар твердить, що нелікована міома також може спричиняти маткові кровотечі. Крім того, великі пухлини матки тиснуть на сусідні органи: сечовий міхур, провокуючи часте сечовипускання, кишківник, викликаючи закрепи, або сечоводи, що порушує відтік сечі та створює ризик розвитку гідронефрозу. І радить жінкам регулярно проходити профілактичні огляди.