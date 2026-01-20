Зеленський заявив, що протягом усього існування монобільшості на неї намагалися впливати різні політичні групи

Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, 20 січня, відповідаючи на запитання журналістів, що в парламенті сьогодні є значна кількість народних депутатів, які висловлюють бажання достроково припинити свої повноваження. Однак попри складні умови та виклики війни Верховна Рада має продовжувати роботу.

«Є багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін. Але тим не менш є війна, є виклики війни, є закон. Так що поки що всім потрібно працювати, як би складно не було», – підкреслив президент.

Він також зазначив, що протягом усього існування монобільшості на неї намагалися впливати різні політичні та фінансові групи з метою ухвалення вигідних для них рішень. За словами Зеленського, подібні спроби почалися ще п’ять років тому, зокрема з боку великих бізнес-структур. Частина людей, які намагалися впливати на парламент, під час повномасштабної війни залишили Україну, однак навіть з-за кордону намагалися дестабілізувати роботу монобільшості.

Водночас Зеленський додав, що попри всі спроби тиску парламентська більшість «Слуги народу» продовжує функціонувати та ухвалила низку ключових законів, необхідних для співпраці з Європейським Союзом і міжнародними фінансовими інституціями. Саме ці рішення, за його словами, були важливими для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, у понеділок, 19 січня, Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України від партії «Слуга народу». Він мав замінити нардепа Дмитра Наталуху, якого призначили головою Фонду держмайна. Та згодом Кравець заявив, що відмовляється від мандата та на законних підставах виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором.