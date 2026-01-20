Мера Берегова Іштвана Гайдоша обрали депутатом ВРУ за списком «Партії регіонів» у 2012 році

Ексдепутат Верховної Ради від «Партії регіонів», колишній мер міста Берегове Іштван Гайдош для отримання бронювання фіктивно працював у місцевому водоканалі і, виїхавши у службове відрядження за кордон, не повернувся. Директору ТОВ «Водоканал Карпатвіз», який влаштував Гайдоша на роботу, загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 20 січня, екснардепа забороненої партії формально прийняли на роботу начальником юридичного відділу підприємства критичної інфраструктури у червні 2022 року.

«Директор підприємства не лише забезпечив йому первинну відстрочку, а й упродовж 2024-2025 років підписував документи для повторного бронювання, аж до його звільнення з посади. Влітку 2025 року екснардеп виїхав за кордон нібито через службове відрядження. До України він так і не повернувся», – розповіли правоохоронці.

Що відомо про втікача?

У прокуратурі не називають прізвища колишнього народного депутата і підприємство, в якому він працював для отримання броні від мобілізації.

За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про колишнього мера Берегова Іштвана Гайдоша, обраного у 2012 році народним депутатом України за списком «Партії регіонів». З 2022 року Гайдош фіктивно працював у берегівському «Водоканалі Карпатвіз», яке має статус підприємства критичної інфраструктури. За інформацією сайту компанії, її очолює Андрій Кулаков.

«За час “роботи” на посаді керівника юрвідділу екснардеп отримав майже 700 тис грн заробітної плати, хоча реально свої обов’язки не виконував. Зокрема, йдеться про більше як 120 тис. грн, виділених на службові відрядження, понад 70 тис грн на відпустки, майже 90 тис. грн лікарняних та інших виплат», – розповіли правоохоронці.

Під час обшуків в Іштвана Гайдоша виявили бойову вогнепальну зброю та боєприпаси, які він зберігав без дозволу. Наразі втікач проживає в ЄС та, окрім українського, має паспорт громадянина Угорщини.

Директору «Водоканалу Карпатвіз» оголосили підозру у розтраті грошей у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України) та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ й інших військових формувань в особливий період (ч.1 ст.114-1 КК України). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.

Іштвану Гайдошу інкримінують незаконне зберігання зброї та набоїв (ч. 1 ст. 263 КК України) і розтрату грошей у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вчинену в умовах воєнного стану (ч.4 ст.191 КК України). Повідомлення про підозру екснардепу відправлять до правоохоронних органів іноземної країни для її вручення у порядку міжнародного співробітництва.