Наразі Михайло Шелевер є депутатом Тячівської районної ради

Тячівський районний суд визнав ексголову Тячівської РДА, а нині депутата районної ради Михайла Шелевера винним у службовій недбалості, яка призвела до виділення у приватну власність 10 гектарів радгоспу «Руськополівський» вартістю 884 тис. грн. Михайла Шелевера звільнили від призначеного покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Вирок винесли 31 січня. Йдеться про події червня 2011 року. Михайло Шелевер розпорядженням голови Тячівської РДА передав у приватну власність п’ятьом громадянам земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Руськополівської сільради в урочищі «За Капуною». При цьому, ділянки загальною площею 10 га і вартістю 884 тис. грн, перебували в постійному користуванні колективного сільськогосподарського підприємства «Руськополівське», яке є правонаступником радгосп-заводу «Руськополівський».

В судовому засіданні Михайло Шелевер свою вину не визнав і сказав, що підписав розпорядження після всіх пройдених етапів перевірки документації його заступниками та членами земельної комісії, а про те, що земля на той час була у власності КСП «Руськополівське», дізнався лише у 2019 році, коли заступник Тячівської місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду про скасування та визнання недійсним цього державного акта.

Суд врахував висновки експертів, які проаналізували документи Тячівської РДА, дійшовши висновку, що обвинувачений в силу своїх повноважень був зобов'язаний належним чином забезпечити перевірку правового статусу земельних ділянок.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Мирослава Стецюк визнала Михайла Шелевера винним у службовій недбалості і призначила йому 3 роки ув’язнення з позбавленням права 2 роки обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та зі штрафом 4250 грн. Від призначеного покарання ексголову Тячівської РДА звільнили у зв’язку із закінченням строків давності.

Додамо, що Віктор Янукович призначив Михайла Шелевера на посаду Тячівської райдержадміністрації 17 квітня 2010 року. У 2012 році посадовець балотувався у народні депутати України від «Партії регіонів». Наразі Михайло Шелевер є депутатом Тячівської районної ради.