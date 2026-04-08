НБУ ввів у обіг нову пам'ятну монету присвячену писанкарству Полісся

Напередодні Великодня Національний банк України випустив нову пам’ятну монету номіналом 10 грн під назвою «Великодня радість. Писанка». Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Монету присвятили українській традиції писанкарства – декоративному мистецтву розпису великодніх яєць, яку у 2024 році цю внесли до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Цього разу у дизайні монети НБУ вирішив віддати шану Поліссю – одному з найдавніших етнографічних регіонів України. Саме орнаменти, характерні для поліського писанкарства, стали основою її оформлення. Монета виготовлена зі срібла 999 проби, а маса дорогоцінного металу у чистоті становить 31,1 г. Її оздоблено кольоровою емаллю та патинуванням.

На аверсі монети зображення поділене на чотири сектори лініями, що утворюють хрест – сакральний символ єдності неба і землі. У кожному секторі представлені орнаменти писанкарства різних областей Полісся:

Рівненщина – хвилі, сітка та «грабельки»;

Волинь – фрагмент зірки, крапки, «грабельки», сонце і хвилі;

Житомирщина – сонце та «грабельки»;

Київщина – спіралі та сітка.

Кожен елемент має символічне значення. Наприклад, сонце і зірка уособлюють світло та життєдайну енергію, хвилі символізують воду і плодючість, спіралі означають зв’язок між світами, «грабельки» вважаються давнім символом дощу, а крапки уособлюють зерно та народження нового життя.

На реверсі монети відтворено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини – «ружа» (зоря). Цей символ пов’язують із сонцем, вогнем і світлом, що уособлюють життя, енергію та весняне відродження природи.

Дизайн розробила Олександра Кучинська. Тираж пам’ятної монети становитиме до 150 тисяч штук. Монета коштує 8 832 грн, а купити її можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, чи у банках-дистриб’юторах.

Зауважимо, що НБУ практикує випуск монет перед святами. Так, напередодні Різдва відомство презентувало нову пам’ятну монету під назвою «Дух Різдва». Її оздобили двосторонньою локальною позолотою та вставкою діаманта діаметром 1,5 мм.