На фасаді будинку є меморіальні таблиці про його відомих мешканців

Чимало львівських кам’яниць всередині ховають ще більше історії та естетики. Таким є будинок №15 на вулиці Глібова. Це чиншова кам’яниця кінця XIX ст. періоду історизму з дуже цікавим інтер’єром та ще цікавішими мешканцями. За стриманим фасадом тут ховаються вишукані розписи, різьблені деталі й історії людей, які формували інтелектуальне середовище міста. У цьому будинку жив архітектор, що його збудував, професори, співзасновник Пласту та відомі композитори. Про його минуле розповідають на сайті Центру міської історії.

Триповерховий будинок звели 1890 року для архітектора Юліуша Цибульського. Зодчий мешкав у ньому сам і здавав квартири в оренду. Кам’яниця розміщена на похилому рельєфі, оздоблена неоренесансним декором, поруч була дерев’яна альтанка, яка відігравала роль веранди чи тераси, окрема стайня, яку згодом переоблаштували у житловий будинок, та фонтан у саду.

Ця дільниця розміщена на височині, здавна була оточена деревами та джерелами, тому вважалася здоровим місцем для проживання. У XIV столітті тут були маєтки львівських патриціїв. Навпроти кам’яниці – відома вілла «Палатин».

Сучасна вулиця Глібова раніше називалася Гончарська бічна, потім Голубина. Тодішні вілли розміщувалися на великій відстані одна від одної, були оточені садами та городами. Сьогодні лише одна будівля збереглася з того часу – №17.

Проте вже в кінці 1880-х вулиця Глібова змінилася: там почали зводити три- та чотириповерхові будинки. Її забудовував архітектор Юліан Цибульський. Він купив ділянки на непарному боці вулиці, а також №10 і звів ряд чиншових кам’яниць. Він сам тут поселився і наглядав за будівництвом.

У будинку №15 стіни проїзду прикрашені необароковим декором з барельєфами у рамах на стінах. Проїзд завершується дерев’яною брамою із художнім заскленням. Полотна дверей прикрашені фігурними стовпчиками з гірляндами, орнаментом та кованими решітками. Також у будинку добре збережена первісна поліхромія стель та сходової клітки. Тут зображені арабески та гротески із дельфінами, маскаронами, драконами. Домінують червоний, зелений та синій кольори на світлому тлі. На плафонах верхніх поверхів – переважно геометричні та рослинні орнаменти.

Стилістика французького неоренесансу будинку перегукувалася з виглядом палацу Потоцьких, який модернізував Цибульський: високі мансардні дахи, русти. Вікна другого поверху кам’яниці оздоблені ліпниною – картушами та гірляндами. Балкони мають коване огородження та кронштейни зі штучного каменю. Вежа перекрита черепицею, має флюгер на шпилі.

Будівля була багатоквартирною, але на кожному поверсі розмістили по одній квартирі. Помешкання були просторі – для власників та прислуги. У радянський період їх ущільнили. «Як розповіла одна з давніх мешканок будинку, він був призначений для професорів, яких, незважаючи на їхній статус, заселили у великій тісняві, а в одній з кімнат на другому поверсі навіть розміщувалися експонати музею зоології», – розповіла історикиня архітектури Тетяна Казанцева.

Автор проєкту будинку №15 представив його на будівельній виставці 1892 року. Але вже 1896 року Цибульський вирішив продати кам’яницю. Після двох нетривалих власників новою господинею будинку у 1910 році стала Леонтія (Леонтина) Студинська – донька композитора Анатоля Вахнянина і дружина літературознавця Кирила Студинського.

Весь другий поверх займала дев’ятикімнатна квартира, яке, ймовірно, належала самому архітектору та власнику Юліану Цибульському. Можливо, саме тут згодом жив і Анатоль Вахнянин з родиною, а потім і його дочка Леонтина. Там збереглися автентичні розписи і печі. Стіни прикрашені дерев’яними панелями та кесонною різьбленою стелею й орнаментальними розписами, латунним світильником.

Після Першої світової війни магістрат сварився з власницею будинку щодо підключення до міської каналізації. Ця суперечка тривала ще до 1937 року. Студинська скаржилась до Найвищого адміністративного трибуналу, що магістрат вимагає від неї виконання дороговартісних робіт. «Що прикметно, кореспонденцію з магістратом Студинська вела виключно українською, і підтвердження її набутого права власності Крайовий цивільний суд також склав українською мовою», – пише Тетяна Казанцева.

У цьому будинку проживали багато відомих львів’ян:

архітектор Юліан Цибульський у 1896–1904;

віцепрезидент львівського апеляційного суду Ян Дилевський;

у 1902 році професор водного будівництва та ректор Львівської політехніки Ян Лопушанський;

у 1910 — шкільний інспектор і державний радник Болеслав Адам Барановський;

з 1910 – Леонтина Студинська (донька Анатоля Вахнянина), дружина вченого Кирила Студинського;

між 1908 та 1944 роками – доктор, професор, співзасновник організації «Пласт» Олександр Тисовський,

у 1943–1983 роках – український композитор, народний артист України Анатолій Кос-Анатольський.

У 2023 році у будинку відреставрували модринові двері з вітражем. Фахівці відновили втрачені дерев’яні елементи, встановили нові ручки, відновили вітражне засклення.