Ароматні домашні пляцки чудово доповнять великодній стіл. Вони можуть бути з різноманітними начинками чи шарами – на будь-який смак. Ми зібрали чотири безпрограші варіанти до Великодня, які легко приготувати і які точно сподобаються вашим близьким.

Ніжна та водночас насичена випічка, яка поєднує м’який сирний шар і ароматний мак. Такий десерт виглядає святково й чудово смакує як до великоднього столу, так і до звичайного чаювання. Завдяки вдалому поєднанню текстур пляцок виходить соковитим і дуже ніжним.

Львівський сирник – це традиційний десерт із ніжною, кремовою текстурою та насиченим смаком. Його готують на основі добре перетертого сиру з додаванням яєць, масла та сухофруктів. Особливістю рецепта є маковий шар, який виконує роль основи та додає цікавої структури. Сирник після випікання обов’язково охолоджують і витримують у холодильнику, щоб він став щільним і легко нарізався.

Пляцок «Шварцвальд» – це поєднання ніжного шоколадного бісквіта, повітряного крему та соковитих вишень. Десерт має насичений смак із легкою кислинкою, що ідеально балансує солодкість. Попри кілька етапів, готується він доволі швидко та просто.

Ніжний і м’який десерт із насиченим смаком шоколаду, маку та вишень. Завдяки особливій технології приготування він відрізняється від класичних сирників більш повітряною текстурою. Поєднання трьох начинок створює гармонійний і збалансований смак.