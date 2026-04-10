4 найкращі пляцки до великоднього столу. Добірка ZAXID.NET
Ароматні домашні пляцки чудово доповнять великодній стіл. Вони можуть бути з різноманітними начинками чи шарами – на будь-який смак. Ми зібрали чотири безпрограші варіанти до Великодня, які легко приготувати і які точно сподобаються вашим близьким.
Сирно-маковий пляцок до Великодня
Ніжна та водночас насичена випічка, яка поєднує м’який сирний шар і ароматний мак. Такий десерт виглядає святково й чудово смакує як до великоднього столу, так і до звичайного чаювання. Завдяки вдалому поєднанню текстур пляцок виходить соковитим і дуже ніжним.
Великодній львівський сирник
Львівський сирник – це традиційний десерт із ніжною, кремовою текстурою та насиченим смаком. Його готують на основі добре перетертого сиру з додаванням яєць, масла та сухофруктів. Особливістю рецепта є маковий шар, який виконує роль основи та додає цікавої структури. Сирник після випікання обов’язково охолоджують і витримують у холодильнику, щоб він став щільним і легко нарізався.
Ніжний пляцок «Шварцвальд» з вишнями від Лілії Цвіт
Пляцок «Шварцвальд» – це поєднання ніжного шоколадного бісквіта, повітряного крему та соковитих вишень. Десерт має насичений смак із легкою кислинкою, що ідеально балансує солодкість. Попри кілька етапів, готується він доволі швидко та просто.
Ніжний сирник на литому тісті з вишнями та маком
Ніжний і м’який десерт із насиченим смаком шоколаду, маку та вишень. Завдяки особливій технології приготування він відрізняється від класичних сирників більш повітряною текстурою. Поєднання трьох начинок створює гармонійний і збалансований смак.