Великодній львівський сирник. Рецепт дня
До теми
Львівський сирник – це традиційний десерт із ніжною, кремовою текстурою та насиченим смаком. Його готують на основі добре перетертого сиру з додаванням яєць, масла та сухофруктів. Особливістю рецепта є маковий шар, який виконує роль основи та додає цікавої структури. Сирник після випікання обов’язково охолоджують і витримують у холодильнику, щоб він став щільним і легко нарізався. Рецепт від «То є Львів».
Інгредієнти
|сир
|1 кг
|яйця
|8 шт.
|цукор
|200 г
|вершкове масло
|150 г
|лимон (сік і цедра)
|1 шт.
|лимонна есенція
|кілька крапель (за бажанням)
|кукурудзяний крохмаль
|4 ст. л.
|вершки або жирна сметана
|4–5 ст. л.
|мак перетертий
|100 г
|курага
|100 г
|в’ялена журавлина
|100 г
|цукати манго
|50 г
|чорний шоколад
|100 г
|вершкове масло
|60 г
|вершки або жирна сметана
|20 мл
Спосіб приготування:
Крок 2
Підготуйте сухофрукти: залийте цукати манго окропом і залиште на 15–20 хвилин для розм’якшення. Курагу, журавлину та манго наріжте невеликими шматочками.
Крок 3
Розтопіть вершкове масло на водяній бані або в мікрохвильовці та трохи остудіть.
Крок 4
Зніміть цедру з лимона та вичавіть сік. Сир ретельно перетріть через сито або подрібніть до однорідності.
Крок 5
Змішайте сир із цукром, лимонним соком і цедрою, маслом, сметаною та лимонною есенцією.
Крок 6
Додавайте яйця по одному, щоразу перемішуючи масу до однорідності на низькій швидкості.
Крок 7
Всипте крохмаль і перемішайте до однорідної консистенції.
Крок 8
Відкладіть приблизно 7 столових ложок сирної маси та змішайте їх із маком.
Крок 9
До решти сирної маси додайте підготовлені сухофрукти та добре перемішайте.
Крок 10
Застеліть форму пергаментом, змастіть маслом і присипте борошном.
Крок 11
Викладіть у форму макову масу та рівномірно розподіліть. Зверху викладіть сирну масу та розрівняйте поверхню.
Крок 12
Випікайте в розігрітій до 160–170 °C духовці приблизно 1 годину 20 хвилин.
Крок 13
Поставте на дно духовки ємність із гарячою водою для створення пари.
Крок 14
Після випікання залиште сирник у вимкненій духовці з напіввідкритими дверцятами на 30 хвилин.
Крок 15
Повністю остудіть сирник і поставте в холодильник на кілька годин.
Крок 16
Приготування помадки. Розтопіть шоколад разом із вершковим маслом.
Додайте вершки або сметану та перемішайте до гладкої консистенції. Полийте охолоджений сирник помадкою перед подачею.