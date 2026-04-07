Львівський сирник – це традиційний десерт із ніжною, кремовою текстурою та насиченим смаком. Його готують на основі добре перетертого сиру з додаванням яєць, масла та сухофруктів. Особливістю рецепта є маковий шар, який виконує роль основи та додає цікавої структури. Сирник після випікання обов’язково охолоджують і витримують у холодильнику, щоб він став щільним і легко нарізався. Рецепт від «То є Львів».

Інгредієнти сир 1 кг яйця 8 шт. цукор 200 г вершкове масло 150 г лимон (сік і цедра) 1 шт. лимонна есенція кілька крапель (за бажанням) кукурудзяний крохмаль 4 ст. л. вершки або жирна сметана 4–5 ст. л. мак перетертий 100 г курага 100 г в’ялена журавлина 100 г цукати манго 50 г чорний шоколад 100 г вершкове масло 60 г вершки або жирна сметана 20 мл Спосіб приготування: Крок 1 Підготуйте сухофрукти: залийте цукати манго окропом і залиште на 15–20 хвилин для розм’якшення. Крок 2 Підготуйте сухофрукти: залийте цукати манго окропом і залиште на 15–20 хвилин для розм’якшення. Курагу, журавлину та манго наріжте невеликими шматочками. Крок 3 Розтопіть вершкове масло на водяній бані або в мікрохвильовці та трохи остудіть. Крок 4 Зніміть цедру з лимона та вичавіть сік. Сир ретельно перетріть через сито або подрібніть до однорідності. Крок 5 Змішайте сир із цукром, лимонним соком і цедрою, маслом, сметаною та лимонною есенцією. Крок 6 Додавайте яйця по одному, щоразу перемішуючи масу до однорідності на низькій швидкості. Крок 7 Всипте крохмаль і перемішайте до однорідної консистенції. Крок 8 Відкладіть приблизно 7 столових ложок сирної маси та змішайте їх із маком. Крок 9 До решти сирної маси додайте підготовлені сухофрукти та добре перемішайте. Крок 10 Застеліть форму пергаментом, змастіть маслом і присипте борошном. Крок 11 Викладіть у форму макову масу та рівномірно розподіліть. Зверху викладіть сирну масу та розрівняйте поверхню. Крок 12 Випікайте в розігрітій до 160–170 °C духовці приблизно 1 годину 20 хвилин. Крок 13 Поставте на дно духовки ємність із гарячою водою для створення пари. Крок 14 Після випікання залиште сирник у вимкненій духовці з напіввідкритими дверцятами на 30 хвилин. Крок 15 Повністю остудіть сирник і поставте в холодильник на кілька годин. Крок 16 Приготування помадки. Розтопіть шоколад разом із вершковим маслом.

Додайте вершки або сметану та перемішайте до гладкої консистенції. Полийте охолоджений сирник помадкою перед подачею.