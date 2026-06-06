Більшість робить це неправильно: як насправді потрібно мити листя салату
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Багатьом здається, що листя салату достатньо швидко сполоснути під водою. Однак фахівці пояснюють, що цього часто недостатньо: бруд і пісок можуть залишатися у складках листя після звичайного ополіскування. Саме тому правильне миття зелені важливе не лише для смаку, а й для безпеки. The Spruce Eats розповідає, як правильно мити листя салату, щоб воно було справді чистим.
Чому просто ополіскування недостатньо?
Листя салату має багато природних вигинів, у яких затримується ґрунт, пил, залишки пестицидів та інсектицидів. Якщо просто потримати його під струменем води, забруднення часто не встигають повністю зникнути.
Як правильно мити листя салату?
- Перед миттям переконайтеся, що ваші руки чисті, щоб не перенести на продукти бактерії чи бруд. Огляньте зелень та видаліть усе, що слизьке або пошкоджене.
- Промийте зелень під холодною проточною водою протягом 15–20 секунд. А потім замочіть листя в мисці з холодною водою на кілька хвилин, щоб видалити залишки бруду.
- Після миття висушіть зелень чистим паперовим рушником, щоб позбутися залишків бактерій. Якщо ви не використовуватимете зелень одразу, переконайтеся, що вона повністю висохла, перш ніж класти її на зберігання в холодильник. Суха зелень довше залишається свіжою, і до неї легше прилипає заправка.
Чи варто мити салат розчином з содою?
Якщо ви хочете покращити процедуру очищення, ви можете використати харчову соду. Наповніть велику миску водою та додайте чайну ложку харчової соди, а потім добре замочіть овочі перед ополіскуванням. Після цього промокніть листя насухо.
Дослідження показують, що харчова сода дійсно добре працює, але вимагає більше часу. Хоча дослідження, опубліковане в журналі Agricultural and Food Chemistry, було зосереджене на яблуках, а не на зелені, воно виявило, що замочування в розчині харчової соди протягом 2 хвилин видаляє більше пестицидів, ніж ополіскування під проточною водою. Однак для повного видалення всіх пестицидів знадобилося від 12 до 15 хвилин замочування в розчині з содою.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google