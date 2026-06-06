Бруд і пісок можуть залишатися у складках листя після звичайного ополіскування

Багатьом здається, що листя салату достатньо швидко сполоснути під водою. Однак фахівці пояснюють, що цього часто недостатньо: бруд і пісок можуть залишатися у складках листя після звичайного ополіскування. Саме тому правильне миття зелені важливе не лише для смаку, а й для безпеки. The Spruce Eats розповідає, як правильно мити листя салату, щоб воно було справді чистим.

Чому просто ополіскування недостатньо?

Листя салату має багато природних вигинів, у яких затримується ґрунт, пил, залишки пестицидів та інсектицидів. Якщо просто потримати його під струменем води, забруднення часто не встигають повністю зникнути.

Як правильно мити листя салату?

Перед миттям переконайтеся, що ваші руки чисті, щоб не перенести на продукти бактерії чи бруд. Огляньте зелень та видаліть усе, що слизьке або пошкоджене. Промийте зелень під холодною проточною водою протягом 15–20 секунд. А потім замочіть листя в мисці з холодною водою на кілька хвилин, щоб видалити залишки бруду. Після миття висушіть зелень чистим паперовим рушником, щоб позбутися залишків бактерій. Якщо ви не використовуватимете зелень одразу, переконайтеся, що вона повністю висохла, перш ніж класти її на зберігання в холодильник. Суха зелень довше залишається свіжою, і до неї легше прилипає заправка.

Чи варто мити салат розчином з содою?

Якщо ви хочете покращити процедуру очищення, ви можете використати харчову соду. Наповніть велику миску водою та додайте чайну ложку харчової соди, а потім добре замочіть овочі перед ополіскуванням. Після цього промокніть листя насухо.

Дослідження показують, що харчова сода дійсно добре працює, але вимагає більше часу. Хоча дослідження, опубліковане в журналі Agricultural and Food Chemistry, було зосереджене на яблуках, а не на зелені, воно виявило, що замочування в розчині харчової соди протягом 2 хвилин видаляє більше пестицидів, ніж ополіскування під проточною водою. Однак для повного видалення всіх пестицидів знадобилося від 12 до 15 хвилин замочування в розчині з содою.

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