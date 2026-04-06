Пляцок «Шварцвальд» – це поєднання ніжного шоколадного бісквіта, повітряного крему та соковитих вишень. Десерт має насичений смак із легкою кислинкою, що ідеально балансує солодкість. Попри кілька етапів, готується він доволі швидко та просто. Рецепт Лілії Цвіт. Інгредієнти яйця курячі 6 шт. цукор 250 г какао 40 г борошно пшеничне 120 г розпушувач 1 ч. л. вершковий сир 600 г вершки 30% 400 мл цукрова пудра 100 г вишня 500 г цукор 50 г шоколад тертий за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Відокремте білки від жовтків. Крок 2 Збийте білки до пишної піни, поступово додавайте цукор і продовжуйте збивати до стійких піків. Крок 3 Додайте жовтки та обережно перемішайте. Крок 4 Просійте борошно, какао та розпушувач і введіть у яєчну масу. Крок 5 Перемішайте тісто до однорідності. Крок 6 Вилийте тісто у форму та випікайте при 180 градусах близько 25–30 хвилин. Крок 7 Охолодіть бісквіт і розріжте на коржі. Крок 8 Змішайте вишню з цукром і проваріть кілька хвилин до м’якості. Крок 9 Охолодіть ягідний прошарок. Крок 10 Збийте вершковий сир із цукровою пудрою. Крок 11 Окремо збийте вершки до густоти. Крок 12 З’єднайте вершки з сирною масою та перемішайте до кремової консистенції. Крок 13 Зберіть пляцок, чергуючи коржі, крем і вишневий прошарок. Крок 14 Змастіть верх кремом і посипте тертим шоколадом. Крок 15 Поставте в холодильник для просочення перед подачею.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter