Ніжна та водночас насичена випічка, яка поєднує м’який сирний шар і ароматний мак. Такий десерт виглядає святково й чудово смакує як до великоднього столу, так і до звичайного чаювання. Завдяки вдалому поєднанню текстур пляцок виходить соковитим і дуже ніжним. Рецепт Альони Карп’юк.
Інгредієнти
|борошно
|550 г
|масло
|180 г
|яйця
|2 шт.
|цукор
|200 г
|какао
|2 ст. л.
|сода
|1 ч. л.
|мак
|80 г
|сир
|1 кг
|яйця
|3 шт.
|цукор
|200 г
|ваніль
|за смаком
|крохмаль
|80 г
|масло розтоплене
|180 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Перетріть борошно з холодним маслом до стану крихти, окремо змішайте яйця з цукром і додайте до борошняної суміші, всипте соду та какао і замісіть м’яке тісто.
Крок 2
Перебийте сир блендером до однорідності, додайте яйця, цукор, ваніль, крохмаль і розтоплене масло, ретельно перемішайте до гладкої маси.
Крок 3
Розділіть сирну масу на дві частини і до однієї додайте мак, добре перемішайте.
Крок 4
Викладіть у форму основу з тіста, рівномірно розподіліть макову начинку, зверху розкладіть сформовані кульки з тіста.
Крок 5
Залийте все сирною масою, зверху натріть тісто з морозилки і рівномірно розподіліть.
Крок 6
Випікайте при температурі 180 градусів приблизно 60–80 хвилин до готовності.