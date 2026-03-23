Ніжна та водночас насичена випічка, яка поєднує м’який сирний шар і ароматний мак. Такий десерт виглядає святково й чудово смакує як до великоднього столу, так і до звичайного чаювання. Завдяки вдалому поєднанню текстур пляцок виходить соковитим і дуже ніжним. Рецепт Альони Карп’юк.

Інгредієнти борошно 550 г масло 180 г яйця 2 шт. цукор 200 г какао 2 ст. л. сода 1 ч. л. мак 80 г сир 1 кг яйця 3 шт. цукор 200 г ваніль за смаком крохмаль 80 г масло розтоплене 180 г Спосіб приготування: Крок 1 Перетріть борошно з холодним маслом до стану крихти, окремо змішайте яйця з цукром і додайте до борошняної суміші, всипте соду та какао і замісіть м’яке тісто. Крок 2 Перебийте сир блендером до однорідності, додайте яйця, цукор, ваніль, крохмаль і розтоплене масло, ретельно перемішайте до гладкої маси. Крок 3 Розділіть сирну масу на дві частини і до однієї додайте мак, добре перемішайте. Крок 4 Викладіть у форму основу з тіста, рівномірно розподіліть макову начинку, зверху розкладіть сформовані кульки з тіста. Крок 5 Залийте все сирною масою, зверху натріть тісто з морозилки і рівномірно розподіліть. Крок 6 Випікайте при температурі 180 градусів приблизно 60–80 хвилин до готовності.