Три львівські пляцки на Різдво, які гості попросять спекти ще раз
Добірка рецептів0
До теми
- Ніжні пампухи з сиром. Рецепт дня ZAXID.NET
До Різдва львівські господині традиційно готують домашню випічку, яка створює на кухні святковий аромат ще задовго до святкування. ZAXID.NET зібрав п’ять рецептів львівських пляцків від галицької господині та авторки книг рецептів Лесі Кравецької.
Пляцок «Старий Львів»
Пляцок «Старий Львів». Фото Лесі Кравецької
Світлі коржі
|яєчні білки
|3 шт.
|сіль
|щіпка
|цукор
|75 гр
|волоські горіхи
|150 гр
|вʼялений чорнослив
|100 г
|кукурудзяний крохмаль
|30 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Відділіть білки від жовтків. Працюємо з білками
Крок 2
Додайте до білків дрібку солі
Крок 3
На невисоких обертах збийте все до піни
Крок 4
Не припиняйте збивати, а далі порціями всипайте цукор
Крок 5
Далі збивайте приблизно 5 хв до моменту, поки увесь цукор не розчиниться, а піна стане стійкою
Крок 6
Як тільки білки зібʼються у стійку піну, знизьте оберти міксера до мінімальних і всипте кукурудзяний крохмаль
Крок 7
Перемішайте усе до повного обʼєднання інгредієнтів
Крок 8
Маса має стати тугішою, до неї всипте горіхи та нарізаний чорнослив і вимішайте все лопаткою
Крок 9
Підготуйте форму для випікання та застеліть її пергаментом
Крок 10
Перекладіть білкову масу у форму і розрівняйте
Крок 11
Випікайте на середньому рівні духовки в режимі «верх-низ» без конвекції за температури 180 градусів приблизно 20 хв до готовності
Крок 12
Спечіть ще один такий корж
Шоколадно-медові коржі:
|натуральний мед
|85 г
|цукор
|180 г
|вершкове масло жирністю 82%
|120 г
|харчова сода
|5 г (2/3 столової ложки)
|яєчні жовтки
|6 шт
|какао
|50 г
|пшеничне борошно
|420 г
Спосіб приготування:
Крок 1
У каструльку помістіть мед
Крок 2
Додайте цукор
Крок 3
Додайте масло
Крок 4
Доведіть цю суміш до кипіння, постійно помішуючи
Крок 5
Зніміть з вогню і охолодіть 1-2 хв, додайте харчову соду та перемішайте
Крок 6
Додайте у цю масу 6 яєчних жовтків і все розітріть до однорідності
Крок 7
Перекладіть суміш у більшу ємність
Крок 8
Всипте до суміші какао і перемішайте до однорідності, прослідкуйте, щоб не було грудочок
Крок 9
Додайте в суміш борошно та замішайте руками тісто
Крок 10
Це тісто поділіть на 6 частин – з них має бути 6 коржів
Крок 11
Із кожної частини тіста сформуйте кульку та обгорніть харчовою плівкою і тримайте в теплому місці
Крок 12
На пергаменті намалюйте розмір вашої форми, викладіть туди частину тіста, накрийте зверху ще одним пергаментом і розкачуйте до розміру вашої форми для випікання
Крок 13
Густо проколюйте корж виделкою
Крок 14
Випікайте на середньому рівні духовки в режимі «верх-низ» без конвекції за температури 180 градусів приблизно 4-5 хв до готовності
Крок 15
Спечіть всі інші коржі
Крем
|молоко
|600 мл
|цукор
|100 г
|ванільний пудинг
|40 г
|кукурудзяний крохмаль
|20 г
|вершкове масло жирністю 82%
|350 г
|коньяк+розчинна кава
|15 мл+3 г
Спосіб приготування:
Крок 1
У посудину налийте молоко
Крок 2
Додайте цукор, ванільний пудинг та крохмаль
Крок 3
Усе перемішайте до однорідної маси і покладіть на плиту
Крок 4
На середньому вогні, постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння, після цього проваріть ще одну хвилину, щоб маса стала густою
Крок 5
Зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою та залишіть, щоб усе охололо до кімнатної температури
Крок 6
В іншу посудину викладіть масло кімнатної температури і збивайте на високих обертах міксера не менше 6-7 хв, допоки масло не стане пишним
Крок 7
Зменшіть швидкість міксера до мінімальної та поступово починайте додавати заварену масу
Крок 8
Розділіть крем на 7 рівних частин
Крок 9
3 частини залиште білими, а до інших 4 частин додайте згущене молоко і перемішайте міксером до однорідності
Крок 10
На дно форми викладіть один шоколадний корж і змастіть частиною білого крему
Крок 11
Поверх викладіть ще один шоколадний корж та змастіть частиною крему зі згущеним молоком
Крок 12
Поверх викладіть білковий корж з горіхами та чорносливом, зверху викладіть крем зі згущеним молоком
Крок 13
І далі все повторюйте симетрично, а коли викладете всі коржі та крем то покладіть на верхній корж кухонну дошку та залиште пляцок на 1-2 год кімнатної температури. Коли пляцок перейде кремом – нарізайте до столу!
Пляцок «Ейфорія»
пляцок «Ейфорія». Фото Лесі Кравецької
Шоколадний корж
|яйця
|5 шт
|цукор
|200 г
|борошно
|200 г
|какао
|
50 г
|розпушувач
|1 пачка, яка розрахована на 500 г борошна
|олія
|50 мл
|сметана жирністю 20%
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
У ємкість розбийте яйця
Крок 2
Додайте цукор
Крок 3
Збивайте міксером на середніх обертах приблизно 5 хв. Не збивайте до максимальної пишності
Крок 4
Долийте олію
Крок 5
Додайте сметану
Крок 6
Окремо приготуйте суху суміш: у миску висипаємо борошно
Крок 7
Додаємо какао та розпушувач
Крок 8
Перемішуємо до однорідності
Крок 9
Додаємо суху суміш до основної маси, де все збивали міксером
Крок 10
Ретельно все перемішуємо та збиваємо
Крок 11
Дно форми застеліть пергаментом
Крок 12
Вилийте тісно у форму, розрівняйте тісто, щоб всюди по товщині було однаково
Крок 13
Випікайте на середньому рівні духовки в режимі «верх низ» при температурі 170 градусів
Крок 14
Випікайте 20 хв (але орієнтуйтеся по своїй духовці)
Маково-горіховий корж:
|яйця
|4 шт
|цукор
|150 г
|сухий немелений мак
|100 г
|борошно
|40 г
|розпушувач
|1 стандартна пачка розпушувача, розрахована на 500 г борошна
|вершкове масло жирністю 82,5%
|100 г
|волоські горіхи
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Яйця вибийте у миску
Крок 2
Додайте цукор
Крок 3
Збивайте міксером спершу на низьких обертах, а потім на високих. Усе збивайте до максимально пишного стану приблизно 8 хв
Крок 4
Окремо сухий мак зʼєднайте в мисці з борошном і розпушувачем, добре вимішайте
Крок 5
Розтопіть масло до рідкого стану та охолодіть його
Крок 6
Суху суміш додайте до збитої маси та добре все вимішайте
Крок 7
Додайте горіхи та все знову перемішайте
Крок 8
Вилийте вершкове масло та ще раз перемішайте
Крок 9
Дно форми вистеліть пергаментом та однорідно розподіліть тісто
Крок 10
Випікати потрібно на середньому рівні духовки в режимі «верх низ» при температурі 180 градусів.
Крок 11
Випікати 25 хв
Крем
|вершкове масло жирністю 82,5%
|200 г
|варене згущене молоко
|370 г
|вершки жирністю 30%
|200 мл
|молочний чи чорний шоколад з лісовим горіхом
|200 г
|заварена міцна кава
|200 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Масло кімнатної температури збивайте міксером не менше 7 хв: спершу на низьких обертах, а потім на високих. Збивайте до пишності
Крок 2
Додавайте по 1 ст. л. згущеного молока під час збивання
Крок 3
У посудину вилийте вершки
Крок 4
Подрібніть шоколад або натріть
Крок 5
Додайте шоколад до вершків
Крок 6
Поставте посудину на невеликий вогонь та постійно помішуйте, щоб шоколад розтопився, нагрівайте приблизно до 70 градусів, не доводьте до кипіння
Крок 7
Далі остудіть до кімнатної температури та невеликими порціями доливайте до основної маси крему
Крок 8
Все разом перемішуйте на найнижчих обертах міксера
Крок 9
Відділіть 3 ст. ложки крему, а решту крему в мисці розділіть на дві частини
Крок 10
Викладіть один шоколадний корж
Крок 11
Далі просочіть корж кавою (за бажанням), а зверху викладіть одну частину крему
Крок 12
Поверх викладіть маковий корж, а на нього другу частину крему і розрівняйте
Крок 13
Поверх викладіть наступний шоколадний корж. Це буде верх пляцка, який треба змастити кремом, можете також посипати тертим шоколадом
Крок 14
Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 8-10 год для стабілізації.
Апельсиновий сирник
Апельсиновий сирник. Фото Лесі Кравецької
Сирна маса
|кисломолочний сир
|200 г
|яйця
|7 шт
|цукор
|250 г
|ванільний цукор
|30 г
|апельсиновий кисіль
|80 г
|кукурудзяний крохмаль
|15 г
|сметана жирністю 18%
|700 г
|цедра апельсина
|1 шт
|печиво з апельсиновим мармеладом
|20 шт.
|апельсинове желе
|2 пачки, кожна пачка повинна бути розрахована на 500 мл води)
Спосіб приготування:
Крок 1
В посудину викладіть сир
Крок 2
Додайте яйця, цукор, ванільний цукор, кисіль, крохмаль, сметну
Крок 3
Натріть цедру з одного апельсина та додайте в масу
Крок 4
Ретельно подрбність все блендером до однорідної консистенції
Крок 5
Форму для випікання застеліть пергаментом та на дно щільно викладіть печиво з апельсиновим мармеладом
Крок 6
Зверху на печиво викладіть всю сирну масу, розрівняйте
Крок 7
Випікайте на середньому рівні духовки в режимі «верх низ» при температурі 170 градусів приблизно 1 год 20 хв до готовності
Крок 8
Вимкніть нагрів духовки, але сирник залиште в зачиненій духовці до повного охолодження
Крок 9
У каструльці нагрійте до кипіння 500 мл води та досипте апельсинове желе, дочекайтеся поки желе схопиться та викладіть зверху на сирник і помістіть у холодильник на 1-2 год. Опісля цього сміло нарізайте сирник на стіл!