Пампухи – традиційна різдвяна страва в Україні. Вони бувають як з різними начинками, так і без. Але немає необхідності чекати Різдва, адже такий десерт можна готувати хоч щодня. Зокрема, можна приготувати пампухи з кисломолочним сиром. Це ідеальне поєднання повітряного тіста і легкої солодкості, яке не залишить байдужим жодного любителя домашньої випічки, пише Кanapulka.

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

сир кисломолочний – 1 склянка;

ванільна паста або екстракт ванілі – 1 ч. л.;

пшеничне борошно – 1 скл.;

розпушувач – 1 ч. л.;

мелена кориця – 1/2 ч. л.;

сіль – 1/4 ч. л.;

цукрова пудра для посипання – 3 ст. л.;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

У великій мисці збийте яйце з цукром за допомогою ручного або електричного міксера до однорідної маси. Додайте сир і за допомогою занурювального блендера (або картоплем'ялки) подрібніть до гладкості та кремової консистенції.

Додайте ванільну пасту (або екстракт ванілі), потім поступово додайте сухі інгредієнти і добре вимісіть тісто до м'якого стану.

Розігрійте достатню кількість рослинної олії в каструлі або глибокій сковороді на середньому вогні. Присипте робочу поверхню борошном. Розділіть тісто на дві рівні частини і скачайте кожну в довгий джгут діаметром близько 5 см. Розріжте джгут на невеликі шматочки довжиною 2-2,5 см і скачайте їх у кульки руками.

Обережно опустіть кульки в розігріту олію (вона має бути приблизно 180 °C) і смажте 4-5 хвилин, періодично перевертаючи, до золотистого кольору і пишності. Не перевантажуйте каструлю, смажте порціями, якщо необхідно.

Перекладіть готові пончики на тарілку, вистелену паперовими рушниками, щоб прибрати надлишки олії. Повторіть процес із рештою тіста, якщо необхідно.

Дайте пончикам трохи охолонути, потім посипте їх цукровою пудрою і насолоджуйтеся.

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