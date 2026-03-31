Ніжний і м’який десерт із насиченим смаком шоколаду, маку та вишень. Завдяки особливій технології приготування він відрізняється від класичних сирників більш повітряною текстурою. Поєднання трьох начинок створює гармонійний і збалансований смак. Рецепт від «Пляшки». Інгредієнти тісто: яйця 3 шт. цукор 120 г борошно 150 г розпушувач 7 г какао 40 г молоко 80 мл масло 120 г сирна начинка: сир 600 г цукор 160 г яйця 2 шт. кукурудзяний крохмаль 15 г манна крупа 30 г розпушувач 0,5 ч. л. ванільний цукор 10 г цедра лимона за смаком макова начинка: мак 100 г вода 200 мл яйце 1 шт. цукор 100 г ванільний цукор 1 ст. л. манна крупа 30 г кокосова стружка 20 г масло 30 г вишні у власному соку 170 г Спосіб приготування: Крок 1 Збийте білки з цукром до стійкої піни. Крок 2 Додайте жовтки та продовжуйте збивати на низькій швидкості. Крок 3 Додайте половину борошна, розпушувач, какао, молоко та розтоплене масло. Перемішайте масу до однорідності. Додайте решту борошна та знову перемішайте. Крок 4 Змішайте сир із цукром і ванільним цукром.Додайте яйця, крохмаль, манну крупу, розпушувач і цедру лимона. Перетріть масу блендером до однорідної консистенції. Крок 5 Запарте мак у гарячій воді та подрібніть. Крок 6 Збийте яйце з цукром і ванільним цукром. Додайте мак, кокосову стружку, манну крупу та масло. Перемішайте до однорідності. Крок 7 Додайте вишні та обережно перемішайте. Крок 8 Викладіть у форму половину тіста. Крок 9 Додайте половину макової начинки. Крок 10 Викладіть сирну начинку рівним шаром. Крок 11 Додайте решту макової начинки. Крок 12 Покрийте все рештою тіста. Крок 13 Випікайте при температурі 160°С 40 хвилин. Крок 14 Зменште температуру до 150°С і випікайте ще 40 хвилин. Крок 15 Охолодіть сирник і лише тоді вийміть із форми.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter