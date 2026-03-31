Ніжний сирник на литому тісті з вишнями та маком. Рецепт дня
Ніжний і м’який десерт із насиченим смаком шоколаду, маку та вишень. Завдяки особливій технології приготування він відрізняється від класичних сирників більш повітряною текстурою. Поєднання трьох начинок створює гармонійний і збалансований смак. Рецепт від «Пляшки».
Інгредієнти
|тісто:
|яйця
|3 шт.
|цукор
|120 г
|борошно
|150 г
|розпушувач
|7 г
|какао
|40 г
|молоко
|80 мл
|масло
|120 г
|сирна начинка:
|сир
|600 г
|цукор
|160 г
|яйця
|2 шт.
|кукурудзяний крохмаль
|15 г
|манна крупа
|30 г
|розпушувач
|0,5 ч. л.
|ванільний цукор
|10 г
|цедра лимона
|за смаком
|макова начинка:
|мак
|100 г
|вода
|200 мл
|яйце
|1 шт.
|цукор
|100 г
|ванільний цукор
|1 ст. л.
|манна крупа
|30 г
|кокосова стружка
|20 г
|масло
|30 г
|вишні у власному соку
|170 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Збийте білки з цукром до стійкої піни.
Крок 2
Додайте жовтки та продовжуйте збивати на низькій швидкості.
Крок 3
Додайте половину борошна, розпушувач, какао, молоко та розтоплене масло. Перемішайте масу до однорідності.
Додайте решту борошна та знову перемішайте.
Крок 4
Змішайте сир із цукром і ванільним цукром.Додайте яйця, крохмаль, манну крупу, розпушувач і цедру лимона. Перетріть масу блендером до однорідної консистенції.
Крок 5
Запарте мак у гарячій воді та подрібніть.
Крок 6
Збийте яйце з цукром і ванільним цукром. Додайте мак, кокосову стружку, манну крупу та масло. Перемішайте до однорідності.
Крок 7
Додайте вишні та обережно перемішайте.
Крок 8
Викладіть у форму половину тіста.
Крок 9
Додайте половину макової начинки.
Крок 10
Викладіть сирну начинку рівним шаром.
Крок 11
Додайте решту макової начинки.
Крок 12
Покрийте все рештою тіста.
Крок 13
Випікайте при температурі 160°С 40 хвилин.
Крок 14
Зменште температуру до 150°С і випікайте ще 40 хвилин.
Крок 15
Охолодіть сирник і лише тоді вийміть із форми.