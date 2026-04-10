За оренду землі під кераміко-скульптурною фабрикою заборгували близько 1,6 млн грн

Львівська міська рада відсудила в ТзОВ Виробничо-транспортне підприємство «Бодекс», Львівської експериментальної фабрики та Львівської фабрики скла, кераміки та скульптури сукупно майже 10 млн грн боргів за землю. Про це 10 квітня повідомив департамент природних ресурсів і будівництва Львівської міської ради.

Йдеться про оренду ділянки 1,6 га на вул. Кульпарківській, 230а, де ТзОВ Виробничо-транспортне підприємство «Бодекс» збудувало ЖК «Фамілія». За період з 2023 по 2025 рік забудовник заборгував за оренду землі майже 8,2 млн грн. Господарський суд Львівської області зобовʼязав компанію сплатити борг у бюджет Львова.

Друга справа стосується безпідставно збережених коштів за користування комунальною земельною ділянкою за період з жовтня 2023 року до жовтня 2024 року. Йдеться про ділянку на вул. Мучній, яку орендують ТзОВ «Львівська експериментальна фабрика» та ТзОВ «Львівська фабрика скла, кераміки та скульптури». За позовом міської ради Західний апеляційний господарський суд стягнув з компаній майже 1,6 млн грн.

ТзОВ Виробничо-транспортне підприємство «Бодекс» зареєстроване понад 17 років тому в Києві. Її власником вказаний громадянин Таджикистану Нурдінзода Хукмідіні Нурідін.

ТзОВ «Львівська експериментальна фабрика» через ТзОВ «Національна компанія “Укрексперт”» належить Ростиславу Оленчину. ТзОВ «Львівська фабрика скла, кераміки та скульптури» належить Національній спілці художників, директором вказаний Олександр Різник.