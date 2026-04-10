Усе добре, що в міру

Скоро Великдень, велике свято, яке збере за святковим столом усю родину. Це час для зустрічі та спілкування з рідними, друзями з одночасним застіллям. Паска, ковбаса, шинка, яйця-крашанки, солодощі є важливою частиною свят. Гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець ділиться порадами, як відсвяткувати Великдень так, щоб залишилися лише приємні спогади й не довелося хапатися за таблетки чи звертатися по допомогу до лікарів.

«Доречно спланувати пасхальний обід з урахуванням того, що традиційні страви є досить калорійними, часто містять багато солі, цукру і жиру. Для забезпечення балансу та кращого власного самопочуття слід додати до святкового меню більше рослинної їжі. Варто дотримуватися співвідношення рослинної та тваринної їжі із домінуванням першої (в ідеалі – 75%/25%). Не варто покладатися на ферменти та інші фармацевтичні засоби, ефективність яких при переїданні є сумнівною», – каже лікар.

Професор радить не сідати за святковий стіл надто голодним. Їсти треба повільно, чергуючи споживання їжі з іншими активностями, на кшталт спілкування, ігор, перегляду сімейних фотографій та відео.

Більшість святкових столів в Україні не обходить без алкоголю. Якщо ви вирішили споживати алкоголь, то від негативних наслідків, за словами лікаря, вас убезпечить правило «1–2–3», яке розшифровується так:

1 – споживання однієї порції алкогольного напою на годину;

2 – обмеження – не більше двох напоїв впродовж всього застілля;

3 – максимальна кількість – три порції алкоголю, якщо ви вже ніяк не зможете відмовити вашій компанії.

Серед неалкогольних напоїв на святковому столі, за словами гастроентеролога, найкращим вибором є безкалорійні несолодкі опції, передусім вода, газована чи негазована, столова або ароматизована. Компоти та морси також є смачною альтернативою за умови помірного додавання цукру. «Дієтичні» напої можуть мати певні переваги перед солодкими. Щоправда, багато людей можуть погано переносити цукрозамінники, які входять до їхнього складу.

Після святкового застілля корисною буде фізична активність. Найпростіший варіант – звичайна ходьба. Це може бути прогулянка після святкового обіду чи вечері, відвідування парку, поїздка в нове місце.

«Святкові дні не обов’язково мають шкодити здоров’ю. Навпаки, це можливість «перезавантажитися» та відновитися. Достатньо додати трохи активності на свіжому повітрі та усвідомлено споживати їжу», – підсумовує гастроентеролог.