Вранці Великодньої неділі, 12 квітня, батьки львів’янина Марка Гладиша, який має важку генетичну хворобу – м’язову дистрофію Дюшена, повідомили про закриття збору грошей на лікування. Директор благодійного фонду «Із янголом на плечі» Юрій Федечко повідомив, що вдалось зібрати 129 млн грн.

«Можна сказати, що Великоднє диво для нашого Марчика нарешті настало. Ми дуже дякуємо вам, що ви були нашою підтримкою, нашою опорою такий довгий період часу. Ви неймовірні люди», – сказала Анастасія Гладиш, матір чотирирічного хлопчика.

Директор благодійного фонду «Із янголом на плечі» Юрій Федечко повідомив, що понад 13 місяців виснажливого та непростого шляху пройдено.

«Колектив Благодійного фонду “Із янголом на плечі” вдячний неймовірній спільноті благодійників Львова, Львівщини, України, світу за щастя знати, що добро перемагає. Ми йшли спільно, ми відчували Вашу підтримку у кожному починанні, у кожній благодійній події», – написав Юрій Федечко.

У Марка Гладиша важка генетична хвороба – м'язова дистрофія Дюшена, яка поступово призводить до втрати рухових функцій і здатності самостійно дихати. Через неї тіло дитини слабшає з кожним днем, а з часом може стати повністю нерухомим (втрачається навіть здатність ковтати і дихати). Від цієї недуги є ліки, щоправда, найдорожчі у світі – препарат Elevidys за 2,9 млн доларів. Збір на купівлю цього препарату батьки Марка оголосили понад рік тому.

Нагадаємо також, що на Львівщині є ще одна дитина із м'язовою дистофією Дюшена – 7-річний Богдан Ільків з Бродів. Збір на купівлю дороговартісних ліків для нього ще триває.