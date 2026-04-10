Затриманий – житель однієї з Балканських країн

Служба безпеки України затримала в Одесі іноземця, який на замовлення росіян готував вбивство офіцера Військово-морських Сил ЗСУ. Про це у пʼятницю, 10 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – 37-річний громадянин однієї з Балканських країн. У лютому цього року він приїхав до Києва під виглядом туриста, а звідти відправився в Одесу для вбивства офіцера ВМС на замовлення росіян. Для цього він забрав зі схованки зброю, яку для нього підготували окупанти.

У день замаху кілер очікував жертву біля його підʼїзду, вдаючи, що лагодить велосипед. Російський агент мав пістолет з двома магазинами, коли військовий намагався виїхати на авто з території житлового комплексу, злочинець кинув під його колеса велосипед та намагався відкрити вогонь.

«У цей момент кілер був затриманий оперативною групою контррозвідки та спецпризначенців ЦСО “А” СБУ, яка вже тривалий час тримала фігуранта під “ковпаком” і задокументувала кожен його крок», – повідомили в українській спецслужбі.

Встановлено, що затриманий ретельно планував вбивство військового. Зокрема, він відстежував його місця перебування та маршрути, а потім погодив з російським спецслужбістом локацію замаху. Щоб уникнути викриття, кілер постійно змінював орендовані квартири та готелі.

Російському агенту оголосили підозру у завершеній спробі вчинити терористичний акт (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під арештом, йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, 24 березня СБУ повідомила, що викрила агентурно-бойову мережу Росії, учасники якої збирали розвіддані про Сили оборони та готували замовні вбивства військових та публічних людей. Серед потенційних жертв – радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко, а також боєць РДК Ілля Богданов.