Правоохоронці затримали інших підозрюваних агентурної мережі

Українські правоохоронці викрили агентурно-бойову мережу Росії, учасники якої збирали розвіддані про Сили оборони та готували теракти і замовні вбивства. Про це повідомила у вівторок, 24 березня, Служба безпеки України.

У повідомленні йдеться, що до складу групи входили десять людей. Вони відстежували місця дислокації, переміщення, озброєння та особовий склад українських військових у Краматорському та Покровському районах Донеччини, а також у Харківській області. Окрім цього, агенти фіксували наслідки обстрілів і передавали інформацію російським кураторам через месенджери.

У Краматорську фігуранти отримали завдання визначити заклад, де часто перебувають військовослужбовці, для підготовки теракту. Вибухівку для цього їм передали за допомогою дрона у заздалегідь узгодженому місці.

Також учасники мережі готували замовні вбивства військових і публічних людей у різних регіонах. Серед потенційних цілей – радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко, а також боєць РДК Ілля Богданов. Для реалізації злочинів агенти відстежували адреси проживання і маршрути пересування майбутніх жертв. Зібрані дані узагальнював судовий експерт із Полтави, завербований російськими спецслужбами, і передавав їх кураторам.

Під час спецоперації правоохоронці ліквідували одного з учасників мережі – озброєного кілера, який чинив збройний опір. За даними слідства, він проходив підготовку на тимчасово окупованій території Донеччини та був направлений для виготовлення і встановлення саморобних вибухових пристроїв.

Інших підозрюваних затримали. У ході обшуків у них вилучили зброю, боєприпаси, компоненти вибухівки, засоби зв’язку та техніку з доказами співпраці з РФ. Один із затриманих також зізнався у підриві автомобілів на стоянці, який він здійснив в інтересах російської армії.

«Успіху операції значною мірою вдалося досягти завдяки агентурному проникненню в лави ворога та активній роботі контррозвідників УСБУ в Полтавській області, комплексу оперативно-бойових заходів на тимчасово окупованій території», – додали в СБУ.

Фігурантам оголошено підозри за низкою статей, зокрема за державну зраду, колабораціонізм, підготовку терактів і незаконне поводження зі зброєю. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 23 березня керівник спецслужби Василь Малюк разом із першим заступником Олександром Покладом доповіли президенту Володимиру Зеленському про ліквідацію мережі російського впливу, яка діяла під прикриттям релігійних спільнот. Однак деталі щодо цього не розголошували.