Володимир Зеленський Зеленський повідомив, що російські спецслужби планували замахи в Україні

Служба безпеки України запобігла серії злочинів, які готували російські агенти на території країни. Зловмисників вдалося своєчасно викрити та затримати. Про це у понеділок, 23 березня, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

За його словами, СБУ продовжує активно протидіяти діяльності ворожих агентурних мереж у тилу. Керівник спецслужби Василь Малюк разом із першим заступником Олександром Покладом доповіли президенту про ліквідацію мережі російського впливу, яка діяла під прикриттям релігійних спільнот.

Зеленський зазначив, що російські спецслужби планували замахи в Україні, однак ці наміри вдалося зірвати. У межах операції відбулися затримання.

«Вдалося попередити злочини на території нашої держави – росіяни готували замахи. Були відповідні затримання», – розповів він.

Президент подякував співробітникам СБУ за ефективну роботу та захист громадян, додавши, що деталі спецоперації наразі не розголошуватимуть.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки України встановила представника угорської військової розвідки, який керував агентурною мережею, викритою СБУ на Закарпатті в 2025 році. Діяльністю іноземної агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки Золтан Андре.