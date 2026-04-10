Паска є головним символом святкового столу, і хочеться, щоб вона вийшла ідеальною з першого разу. Цей рецепт підходить навіть для новачків, адже не потребує складних технік чи дорогих інгредієнтів. У результаті ви отримаєте м’яку, пухку паску з ніжним смаком і легкою цитрусовою ноткою. Рецепт від Sabrina.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|500 г
|Тепле молоко
|200 мл
|Яйця
|2 шт.
|Цукор
|120 г
|Вершкове масло
|80 г
|Сухі дріжджі
|7 г
|Ванільний цукор
|1 ч. л.
|Сіль
|¼ ч. л.
|Цедра апельсина
|1 ч. л.
|Родзинки
|80 г
|Білий шоколад
|50 г
|Для глазурі:
|Яєчний білок
|1 шт.
|Цукрова пудра
|150 г
|Лимонний сік
|1 ч. л.
|Посипка
|за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
У мисці змішайте тепле молоко, дріжджі, одну столову ложку цукру та кілька ложок борошна. Залиште суміш у теплому місці на 15–20 хвилин.
Крок 2
Яйця збийте з цукром і ванільним цукром до світлої маси. Додайте сіль, цедру апельсина та розтоплене вершкове масло. Перемішайте до однорідності.
Крок 3
Додайте дріжджову суміш до яєчної маси. Поступово введіть борошно, замішуючи м’яке та еластичне тісто.
Крок 4
Додайте родзинки та подрібнений білий шоколад. Ретельно перемішайте, щоб начинка рівномірно розподілилася.
Крок 5
Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1–1,5 години. Тісто має збільшитися в об’ємі вдвічі.
Крок 6
Обімніть тісто та розкладіть у змащені форми, заповнюючи їх наполовину. Залиште ще на 30–40 хвилин для підйому.
Крок 7
Випікайте паски при температурі 170–175 °C приблизно 40–45 хвилин. За потреби накрийте верх фольгою, щоб він не підгорів.
Крок 8
Готові паски трохи остудіть у формах, потім вийміть і залиште охолоджуватися на решітці.
Для глазурі збийте яєчний білок із цукровою пудрою та лимонним соком до густої блискучої маси. Нанесіть глазур на охолоджені паски та прикрасьте посипкою.