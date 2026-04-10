Паска є головним символом святкового столу, і хочеться, щоб вона вийшла ідеальною з першого разу. Цей рецепт підходить навіть для новачків, адже не потребує складних технік чи дорогих інгредієнтів. У результаті ви отримаєте м’яку, пухку паску з ніжним смаком і легкою цитрусовою ноткою. Рецепт від Sabrina.

Інгредієнти

Борошно пшеничне 500 г Тепле молоко 200 мл Яйця 2 шт. Цукор 120 г Вершкове масло 80 г Сухі дріжджі 7 г Ванільний цукор 1 ч. л. Сіль ¼ ч. л. Цедра апельсина 1 ч. л. Родзинки 80 г Білий шоколад 50 г Для глазурі: Яєчний білок 1 шт. Цукрова пудра 150 г Лимонний сік 1 ч. л. Посипка за бажанням

Спосіб приготування:

Крок 1 У мисці змішайте тепле молоко, дріжджі, одну столову ложку цукру та кілька ложок борошна. Залиште суміш у теплому місці на 15–20 хвилин.

Крок 2 Яйця збийте з цукром і ванільним цукром до світлої маси. Додайте сіль, цедру апельсина та розтоплене вершкове масло. Перемішайте до однорідності.

Крок 3 Додайте дріжджову суміш до яєчної маси. Поступово введіть борошно, замішуючи м’яке та еластичне тісто.

Крок 4 Додайте родзинки та подрібнений білий шоколад. Ретельно перемішайте, щоб начинка рівномірно розподілилася.

Крок 5 Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1–1,5 години. Тісто має збільшитися в об’ємі вдвічі.

Крок 6 Обімніть тісто та розкладіть у змащені форми, заповнюючи їх наполовину. Залиште ще на 30–40 хвилин для підйому.

Крок 7 Випікайте паски при температурі 170–175 °C приблизно 40–45 хвилин. За потреби накрийте верх фольгою, щоб він не підгорів.