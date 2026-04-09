Крафіни – сучасна святкова випічка, яка поєднує ніжність круасанів і форму мафінів. Вони виглядають дуже ефектно завдяки шаруватій структурі та апетитній начинці. Такий десерт може стати чудовою альтернативою традиційним паскам на Великдень. Рецепт від Лілії Цвіт.

Інгредієнти

Для опари: Борошно пшеничне 4 ст. л. Дріжджі сухі 7 г Цукор 2 ст. л. Молоко 230 мл Для тіста: Масло вершкове 50 г Яйця курячі 2 шт. Борошно пшеничне 500 г Цукор 150 г Для начинки: Курага 200 г Журавлина сушена 200 г Апельсинова цедра 20 г Коньяк 100 мл Масло вершкове 50 г Какао-порошок 20 г Для сиропу: Цукор ванільний 16 г Вода 20 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Для опари змішайте борошно, дріжджі та цукор у глибокій мисці. Додайте тепле молоко і перемішайте до однорідності. Накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 1 годину.

Крок 2 Додайте до опари цукор, розтоплене масло та яйця. Перемішайте і поступово введіть просіяне борошно у два етапи. Замісіть м’яке липке тісто.

Крок 3 Викладіть тісто на змащену олією поверхню і вимішуйте 15–20 хвилин до еластичності. Перекладіть у миску, накрийте і залиште підходити на 2 години.

Крок 4 Журавлину і курагу промийте та наріжте шматочками. Частину журавлини залиште цілою.

Крок 5 Розкладіть сухофрукти у різні ємності, додайте цедру і залийте коньяком. Перемішайте, накрийте та поставте в холодильник на 24 години.

Крок 6 Готове тісто розділіть на 4 частини. Кожну розкачайте в пласт товщиною 3–5 мм, змастіть розтопленим маслом, посипте какао і викладіть начинку.

Крок 7 Скрутіть тісто в рулет і розріжте вздовж, не дорізаючи до кінця. Сформуйте крафін, загортаючи шари.