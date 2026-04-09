Крафін з журавлиною і курагою від Лілії Цвіт. Рецепт дня
Крафіни – сучасна святкова випічка, яка поєднує ніжність круасанів і форму мафінів. Вони виглядають дуже ефектно завдяки шаруватій структурі та апетитній начинці. Такий десерт може стати чудовою альтернативою традиційним паскам на Великдень. Рецепт від Лілії Цвіт.
Інгредієнти
|Для опари:
|Борошно пшеничне
|4 ст. л.
|Дріжджі сухі
|7 г
|Цукор
|2 ст. л.
|Молоко
|230 мл
|Для тіста:
|Масло вершкове
|50 г
|Яйця курячі
|2 шт.
|Борошно пшеничне
|500 г
|Цукор
|150 г
|Для начинки:
|Курага
|200 г
|Журавлина сушена
|200 г
|Апельсинова цедра
|20 г
|Коньяк
|100 мл
|Масло вершкове
|50 г
|Какао-порошок
|20 г
|Для сиропу:
|Цукор ванільний
|16 г
|Вода
|20 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Для опари змішайте борошно, дріжджі та цукор у глибокій мисці. Додайте тепле молоко і перемішайте до однорідності. Накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 1 годину.
Крок 2
Додайте до опари цукор, розтоплене масло та яйця. Перемішайте і поступово введіть просіяне борошно у два етапи. Замісіть м’яке липке тісто.
Крок 3
Викладіть тісто на змащену олією поверхню і вимішуйте 15–20 хвилин до еластичності. Перекладіть у миску, накрийте і залиште підходити на 2 години.
Крок 4
Журавлину і курагу промийте та наріжте шматочками. Частину журавлини залиште цілою.
Крок 5
Розкладіть сухофрукти у різні ємності, додайте цедру і залийте коньяком. Перемішайте, накрийте та поставте в холодильник на 24 години.
Крок 6
Готове тісто розділіть на 4 частини. Кожну розкачайте в пласт товщиною 3–5 мм, змастіть розтопленим маслом, посипте какао і викладіть начинку.
Крок 7
Скрутіть тісто в рулет і розріжте вздовж, не дорізаючи до кінця. Сформуйте крафін, загортаючи шари.
Крок 8
Викладіть заготовки у форми, застелені пергаментом. Залиште підходити на 40–50 хвилин.
Крок 9
Випікайте при температурі 160°C близько 1 години. Готові крафіни остудіть.
Крок 10
Для сиропу змішайте ванільний цукор і воду, доведіть до кипіння і варіть 1 хвилину. Гарячим сиропом змастіть крафіни для блиску та аромату.