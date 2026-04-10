Великдень уже зовсім близько, а це означає, що настав час наповнювати дім теплом, ароматом свіжої випічки та святковим настроєм. Головною окрасою великоднього столу традиційно залишається паска – ніжна, духмяна й приготовлена з любов’ю. Якщо ви хочете, щоб цього року вона вдалася ідеально, варто звернути увагу на перевірені рецепти. ZAXID.NET підготував для вас три варіанти паски, які точно порадують і смаком, і формою.

Цей рецепт великодньої паски став справжньою класикою української кухні та передається з покоління в покоління. Він був опублікований у 1973 році в кулінарній збірці Дарії Цвєк та швидко здобув популярність серед господинь. Паска за цим рецептом виходить надзвичайно пухкою, ароматною та завжди вдалою.

Це чудовий варіант традиційної великодньої випічки для тих, хто не хоче витрачати багато часу на складні процеси. Такий рецепт дозволяє отримати ніжну, пухку паску з мінімальними зусиллями. Завдяки простій технології приготування тісто не потрібно довго вимішувати, що значно економить час.

Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто хоче насолодитися традиційною паскою. Приготуйте несолодку паску за старовинним бабусиним рецептом, який передавався з покоління в покоління.