Перевіряємо готовність паски: 4 способи не дістати з духовки сиру випічку
До теми
Під час випікання паски важливо не лише дотримуватися рецепта, а й правильно визначити момент, коли її вже можна діставати з духовки. Зовнішній вигляд не завжди є точним показником, тому варто скористатися перевіреними способами, які допоможуть уникнути сирої серединки. «РБК-Україна» розповідає, як перевірити готовність паски.
Як перевірити готовність паски?
Дерев’яна шпажка або зубочистка
Це найпоширеніший спосіб – потрібно обережно проколоти паску в найтовстішій частині, зазвичай ближче до центру, і швидко витягнути шпажку.
Якщо вона виходить сухою або з кількома сухими крихтами, то паска готова. А якщо тісто тягнеться, липне або виглядає вологим – потрібно ще допікати паску.
Кулінарний термометр
Це найнадійніший варіант – паска вважається пропеченою, коли температура в центрі досягає приблизно 93-96°C. Температура нижче 90°C вказує, що тісто ще сирувате всередині.
Зовнішній вигляд
Хоча це не найточніший метод, але він теж допомагає орієнтуватися:
- Колір має бути рівномірним – золотистий або темно-золотистий.
- Немає сирих, блідих або «мокрих» плям.
- Скоринка пружна і не липка.
Але якщо верх паски надто швидко темніє, це знак, що потрібно зменшити температуру і накрити верх фольгою.
Відчуття ваги та пружності
Готова паска зазвичай легша, ніж здається на вигляд. Також вона не «просідає» під пальцем і пружна при легкому натисканні.