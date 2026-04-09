Під час випікання паски важливо не лише дотримуватися рецепта, а й правильно визначити момент, коли її вже можна діставати з духовки. Зовнішній вигляд не завжди є точним показником, тому варто скористатися перевіреними способами, які допоможуть уникнути сирої серединки. «РБК-Україна» розповідає, як перевірити готовність паски.

Як перевірити готовність паски?

Дерев’яна шпажка або зубочистка

Це найпоширеніший спосіб – потрібно обережно проколоти паску в найтовстішій частині, зазвичай ближче до центру, і швидко витягнути шпажку.

Якщо вона виходить сухою або з кількома сухими крихтами, то паска готова. А якщо тісто тягнеться, липне або виглядає вологим – потрібно ще допікати паску.

Кулінарний термометр

Це найнадійніший варіант – паска вважається пропеченою, коли температура в центрі досягає приблизно 93-96°C. Температура нижче 90°C вказує, що тісто ще сирувате всередині.

Зовнішній вигляд

Хоча це не найточніший метод, але він теж допомагає орієнтуватися:

Колір має бути рівномірним – золотистий або темно-золотистий. Немає сирих, блідих або «мокрих» плям. Скоринка пружна і не липка.

Але якщо верх паски надто швидко темніє, це знак, що потрібно зменшити температуру і накрити верх фольгою.

Відчуття ваги та пружності

Готова паска зазвичай легша, ніж здається на вигляд. Також вона не «просідає» під пальцем і пружна при легкому натисканні.