Наближаються свята, а отже багато хто поїде до родичів. І часто ці зустрічі не завжди приємні через розрив поколінь, непрохані поради від батьків та нав’язливі повчання від далеких родичів. Тему сімейних сварок і курйозів перейняв і кінематограф. Часто такі сюжети фігурують у сімейному кіно та романтичних комедіях. ZAXID.NET пропонує добірку легких фільмів про сімейні конфлікти, які допоможуть легше пережити власні родинні суперечки, якщо такі будуть.

«Війна подружжя Роуз» (1989)

The War of the Roses

Олівер і Барбара Роуз (Майкл Дуглас та Кетлін Тернер) колись дуже любили одне одного, народили дітей і нажили спільне майно. Але через 17 років діти виросли і почали самостійне життя. Раптом Роузи зрозуміли, що і їхнє сімейне життя зупинилося, й цю тріщину в стосунках подружжя зрозуміло не дуже вчасно. Тепер кожного дратує в партнері абсолютно все, а скандали лише наростають. Врешті ненависть досягає тієї точки, коли обоє готові навіть вбити одне одного. У 2025 році вийшов римейк з назвою «Роузи», у якому головні ролі зіграли Олівія Колман та Бенедикт Камбербетч.

«Мамма Міа!» (2008)

Mamma Mia!

Софі одружується з нареченим Скаєм. Вона хотіла б розділити це свято з батьком, але не знає, хто він. Дівчина лише здогадується, що ним може бути один з трьох колишніх коханих її матері Донни: Гаррі, Сем або Білл. Тому вона вирішує запросити всіх трьох і тримає це в секреті. Донна, побачивши колишніх коханих, зізнається подругам, що справді не знає, від кого народила дитину, і дуже засмучується напередодні одруження доньки. У 2018 році вийшло продовження стрічки.

«Свято» (1998)

Festen

У шикарному заміському особняку має відбутися свято – на ювілей глави великого сімейства зʼїжджаються діти та родичі. Однак за родинним столом відсутня одна з доньок ювіляра – вона вчинила самогубство за таємничих обставин. Свято починається, старший син виголошує перший тост. Ніхто не підозрює, що всі гості невдовзі почують шокуючу правду.

«Родина Тененбаумів» (2001)

The Royal Tenenbaums

Роял Тененбаум давно покинув сімʼю. Його дружина і троє дітей – геніальні кожен у своїй галузі, вони живуть у своєму маєтку. Одного дня Роял дізнається, що смертельно хворий, і вирішує повернутись у сімʼю.

«Знайомство з батьками» (2000)

Meet the Parents

Скромний санітар чиказької клініки Грег Факер майже рік зустрічається з Пем Бернс і от-от збирається зробити їй пропозицію. Дівчина пропонує коханому познайомитись із її батьками. Батько нареченої Джек Бернс – відставний агент ЦРУ й без особливого захвату приймає нареченого доньки. Догодити майбутньому тестеві у Грега мало шансів – він робить дурнуваті вчинки, після яких врятувати весілля може тільки диво.

«Маленька міс Щастя» (2006)

Little Miss Sunshine

Олів Гувер народилася у своєрідній сімейці – з батьком-невдахою вона практично не бачиться, знервована мати теж не надає належної уваги дівчинці. Її дядько – знаменитий вчений, який переживає важку депресію після розриву з коханцем-аспірантом. Брат захопився філософією Ніцше і прийняв обітницю мовчання, а дідусь бавиться психотропними речовинами. У всьому цьому хаосі живе Олів, головна мрія якої взяти участь в конкурсі «Маленька міс Щастя».