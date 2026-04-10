Будинок розташований в елітному районі Києва – Царському селі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про факт незаконного використання арештованого будинку в центрі Києва, в якому раніше мешкав обвинувачений у державній зраді колишній міністр МВС Віталій Захарченко. Експосадовець нині переховується в Росії.

За даними Агентства, 1 квітня під час огляду будинку працівники АРМА виявили сторонніх осіб. Мешканці повідомили, що використовують будинок на підставі так званого договору суборенди. Водночас АРМА зазначає, що вказаний документ не має жодної юридичної сили, оскільки майно перебуває під арештом та передане судом в управління Агентству із забороною використання третіми особами.

«Таким чином, ідеться про свідоме порушення судового рішення та незаконне користування арештованим активом. Виявлені факти мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 388 Кримінального кодексу України – незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт», – ідеться в повідомленні.

АРМА повідомило про це правоохоронців та ініціювало внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань для негайного реагування. Після припинення протиправних дій Агентство забезпечить належне та законне управління активом в інтересах держави, заявили там.

Нагадаємо, за даними журналіста-розслідувача «Української правди» Михайла Ткача, фігурант справи «Мідас» про розкрадання в українській енергетиці, бізнесмен Тимур Міндіч безпосередньо міг впливати на колишню керівницю Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу. Журналіст припускає, що під час перебування Думи на посаді, арештованими активами, якими управляла АРМА, міг керувати Міндіч.

УП повідомляла, що ексміністр енергетики та вже колишній міністр юстиції Герман Галущенко, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми в енергетиці «Мідас», у 2026 році оселився в будинку, який конфіскували в колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка. Маєток був під арештом АРМА. Також в цьому будинку неодноразово помічали вже колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук.

І Гринчук, і Галущенко після розслідування НАБУ та вимоги президента Володимира Зеленського про звільнення міністрів юстиції та енергетики написали заяви про відставки з посад. 19 листопада народні депутати проголосували за їх звільнення.