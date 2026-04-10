Правоохоронці біля Конотопського міськрайонного суду

Правоохоронці викрили в Конотопському міськрайонному суді на Сумщині схему незаконного отримання відстрочок від мобілізації через судові рішення. Організували схему суддя, адвокат та військовозобов’язаний чоловік. Про це в п’ятницю, 10 квітня, повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, чоловіки призовного віку зверталися до адвокатів, які разом із суддями допомагали створювати формальні підстави для звільнення від військової служби, отримання відстрочки від мобілізації та виїзду за кордон.

Для цього до суду подавали заяви про нібито зникнення дружин та самостійне виховання малолітніх дітей. Насправді жінки не зникали й продовжували жити зі сім’ями.

В одному з епізодів чоловік заявив, що його дружина виїхала до Фінляндії та перестала виходити на зв’язок. Щоб справа потрапила до «потрібного» судді, адвокат кілька разів відкликав заяву, поки її не розподілили відповідним чином.

Після отримання рішення суду чоловік звернувся до ТЦК та отримав відстрочку.

Під час перевірки працівники ДБР встановили, що дружина підозрюваного не зникала. Під час обшуку подружжя перебувало разом.

За оперативною інформацією, таким способом могли скористатися близько 100 чоловіків. Також перевіряється інформація, що подібною схемою могли користуватися військовослужбовці, а також встановлюються всі причетні до оборудки.

Судді, адвокату та військовозобов’язаному повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). За цією статтею загрожує до восьми років позбавлення волі.