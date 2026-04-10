Жінок, яких помилково поставили на облік ТЦК, не штафуватиуть

Міністерство оборони заявило, що у застосунку Резерв+ прибрали позначку про розшук жінок, яких випадково поставили на облік. Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства, що опубліковане у пʼятницю, 10 квітня.

Зазначається, що жінок оголосили у розшук через помилку одного з районних ТЦК, який випадково поставив їх на облік. За даними міноборони, йдеться про 32 жінки. Наголошується, що у застосунку Резерв+ вже прибрали позначку про розшук, а з загального обліку їх виключать до кінця квітня.

«Ми вирішили питання статусу “в розшуку” для жінок в застосунку Резерв+. Штрафів ніхто не накладав – для цього не було причин. Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня. Змінюємо механізм, щоб унеможливити вплив людського фактора на майбутнє», – йдеться у повідомленні міноборони.

Нагадаємо, 19 березня 2026 року «Суспільне» опублікувало матеріал про киянку Ірину Харацизі-Логінову, виявила, що її внесли до реєстру військовозобовʼязаних. Жінка зазначає, що вона не має медичної чи фармацевтичної освіти та не вставала на облік добровільно.

4 квітня Сухопутні війська ЗСУ прокоментували ситуацію. Там зазначили, що в Україну не планують мобілізовувати жінок та не розробляють жодних механізмів, спрямованих на це. Водночас Сухопутні війська зазначили, що жінки могли опинитися у військовому обліку через помилку.