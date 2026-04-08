В Україні запровадили погодинні відключення світла

Внаслідок дефіциту потужності в енергосистемі через попередні російські обстріли «Укренерго» запровадило планові обмеження – графіки погодинних відключень електроенергії. Про це у середу, 8 квітня, повідомила пресслужба «Укренерго».

Як зазначається, порівняно із ситуацією в холодну пору року, нинішні відключення мають свою специфіку. Як пояснили в «Укренерго», на ситуацію вплинуло кілька чинників. Зокрема, через завершення опалювального сезону ТЕЦ почали виробляти значно менше енергії, а через весняне похолодання українці змушені вмикати обігрівачі, що суттєво навантажує енергосистему. Також після завершення сезону опалення виробництво електроенергії на ТЕЦ помітно знижується. Лише частина станцій може працювати без прив’язки до опалення, тобто виробляти електроенергію окремо від процесу нагріву води для тепломереж.

В «Укренерго» також наголошують, що на електростанціях розпочинається період планових ремонтів енергоблоків. Графік проведених робіт формується заздалегідь та залежить від циклів використання ядерного палива. Відповідно, у цей період потужність внутрішньої генерації в енергосистемі скорочується.

Навесні зростає і ефективність сонячних електростанцій, тож у ясну погоду вдень в енергосистемі може виникати профіцит потужності, тоді як вранці, ввечері та в хмарні дні зберігається дефіцит і потреба в обмеженнях.

За словами енергетиків, також скоротився імпорт електроенергії з Європи через зміну цін на зовнішніх ринках, а Росія продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, пошкоджуючи як генеруючі об’єкти, так і мережі передачі та розподілу електроенергії.

«Щоб зробити тривалість вимушених знеструмлень максимально короткою – будь ласка, дослухайтеся до порад енергетиків. Споживайте електроенергію раціонально, з урахуванням рекомендацій щодо часу активного енергоспоживання та обмежень у користуванні потужними електроприладами», – йдеться у повідомленні.

Корисні поради та лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.