На позачергових виборах у неділю, 31 жовтня, обрали двох голів громад на Львівщині. Комарнівським міським головою став Ігор Черевичник, а Шегинівським сільським головою обрали Оксану Павуцьо.

Попередні результати виборів ZAXID.NET розповіла начальниця відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської ОДА Зоряна Павлів.

За оперативною інформацією від територіальних виборчих комісій, на виборах міського голови Комарно переміг 45-річний підприємець Ігор Черевичник, який балотувався як самовисуванець.

Ігор Черевичник обійшов найближчу конкурентку – 42-річну депутатку Львівської облради, висуванку «Європейської солідарності» Катерину Кеньо.

Сільським головою Шегинь обрали 54-річну представницю «Європейської солідарності» Оксану Павуцьо, яка досі була секретарем сільської ради та виконувала обов’язки сільського голови після смерті голови громади Ігоря Кривейка.

Оксана Павуцьо з суттєвим розривом перемогла свого найближчого конкурента, 31-річного висуванця партії «За майбутнє», депутата Яворівської райради Станіслава Барчака.

На виборах депутатів Новокалинівської міськради перемогли Валентина Самардак та заступник міського голови Нового Калинова, екс-голова бюджетної комісії Львівської облради Олег Домчак. Окрім того, на виборах депутатів Судововишнянської міської ради переміг Андрій Івашко, а Розвадівської сільської ради – Андрій Оленич.

Позачергові вибори мера Комарно відбулися, оскільки попередній міський голова Іван Рубаха подав у відставку через два місяці після обрання через хворобу. У Шегинівській сільській раді обирали нового голову після смерті попереднього багаторічного голови Ігоря Кривейка.