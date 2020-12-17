Комарнівська ОТГ об'єднує місто Комарно та 20 прилеглих сіл

У середу, 16 грудня, на позачерговій сесії Комарнівської міської ради на Львівщині прийняли рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Івана Рубахи.

Своїм рішенням депутати підтримали заяву мера міста Кормано Івана Рубахи про складення ним повноважень. Тимчасове виконання обов’язків міського голови поклали на секретаря ради Івана Вовка. Відповідно до закону, у Комарнівській ОТГ мають відбутися позачергові вибори нового голови громади.

Як вдалося з’ясувати ZAXID.NET, Іван Рубаха подав у відставку через хворобу.

51-річний Іван Рубаха став головою Комарнівської ОТГ за підсумками місцевих виборів 25 жовтня цього року, перемігши з-поміж восьми претендетів на цю посаду. Йшов на вибори як самовисуванець. Іван Рубаха більше як удвічі випередив найближчого суперника – кандидата від «Батьківщини» Богдана Винарчика. Третій результат показав Володимир Іванюк від УГП. До того часу Іван Рубаха був головою Кліцківської сільської ради, яка тепер увійшла в об’єднану громаду.

Комарнівська ОТГ об’єднала місто Комарно та ще 20 сіл і налічує близько 14 тис. мешканців.