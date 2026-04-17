Ярину Ар’єву визнали винною у скоєнні ДТП, внаслідок якої постраждала пішохідка

Колишню депутатку Київради від «Європейської солідарності» Ярину Ар’єву визнали винною у скоєнні ДТП, внаслідок якої постраждала пішохідка. Суд призначив їй умовне покарання, однак прокуратура вже заявила про намір оскаржити це рішення. Про це у п’ятницю, 17 квітня, повідомила Київська міська прокуратура у коментарі «Українській правді»

За даними обвинувачення, аварія сталася у стані наркотичного сп’яніння. Така позиція ґрунтувалася на висновку лікаря-нарколога та результатах токсикологічної експертизи, які, за версією прокуратури, засвідчили наявність у організмі метаболітів канабісу.

Прокурор наполягав на покаранні у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 8 років.

Втім, суд перекваліфікував справу – з порушення правил дорожнього руху у стані наркотичного сп’яніння на статтю без такої ознаки. У підсумку обвинуваченій призначили 5 років позбавлення волі з забороною керувати транспортом на 3 роки, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на три роки. У прокуратурі заявили, що не погоджуються з таким рішенням і подаватимуть апеляцію.

Водночас сторона захисту наполягає, що стан наркотичного сп’яніння не був доведений. Адвокат Валерій Підчасюк зазначив, що відповідні обставини були спростовані свідченнями очевидців та результатами експертиз. За його словами, ДТП сталася під час блекауту у 2022 році, а швидкість автомобіля не перевищувала дозволеної. Він також додав, що постраждала отримала допомогу та компенсацію від водійки.

Нагадаємо, ДТП сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі Києва. Згідно з матеріалами слідства, Ар’єва, керуючи автомобілем Volkswagen Polo, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на пішохідку, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Ар’єва визнала свою провину, однак відкинула звинувачення у вживанні наркотиків.