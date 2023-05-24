Ар'єва заявила, що на рішення суду могла вплинути УПЦ МП, проти якої вона виступала на акціях протесту в Лаврі

Суд оголосив підозру депутатці Київської міської ради Ярині Ар'євій за скоєння аварії під дією наркотиків. Водійка спричинила множинні травми жінці, яка переходила дорогу, повідомили у вівторок, 23 травня, у прес-службі Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, донька нардепа Володимира Ар'єва 27 листопада 2022 року скоїла наїзд на жінку, перебуваючи під дією наркотиків. 23 травня Ар'євій обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці, який буде оскаржувати прокуратура.

«Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Ігнорування правил дорожнього руху з боку водійки призвели до заподіяння потерпілій численних травм. В результаті ДТП жінка отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Згодом на рішення суду відреагувала сама Ярина Ар'єва, яка заявила, що не перебувала під наркотиками та наїхала на жінку через блекаут, не встигнувши зреагувати. Депутатка натякнула, що експертиза щодо наркотиків з'явилась після її активної діяльності проти УПЦ МП, які, за її словами, мають великий вплив на правоохоронців.

«Я не вживала наркотиків! Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила, і в мене навіть не забрали водійські права. Раптом через пів року випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через пів року! Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи московського патріархату мають великий вплив на правоохоронні органи, і це є явно спланована дискредитація», – заявила нардепка.

Водночас Ярина Ар'єва визнала свою провину за збиття перехожої, і підтвердила, що одразу почала допомагати жінці з лікування. Крім того, нардепка заявила, що весь час співпрацювала зі слідством.