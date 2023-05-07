Накрите тіло загиблого біля розбитого автомобіля, Закарпатська область, 7 травня 2023

У неділю, 7 травня, близько 18.30 між селом Сокирниця та містом Хуст Закарпатської області сталася смертельна ДТП, у якій загинули троє людей.

Як повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола, зіткнулися автомобілі Mercedes, яким керував капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками, та Range Rover. За словами глаголи, винуватцем ДТП став саме водій Mercedes, який порушив правила дорожнього руху.

«Разом з водієм Мерседеса загинув його пасажир. Також, на превеликий жаль, загинув водій Range Rover, яким виявився депутат Виноградівської ТГ. Його жінка та діти, які перебували з ним в автомобілі, наразі перебувають у реанімації», – написав Глагола.

Імен капітана і загиблого депутата журналіст не повідомив. Поліція та ДСНС станом на 22:30 про ДТП також не повідомляли.