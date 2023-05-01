Прокурор Юрій Клак (зліва) та Володимир Зигмунд на місці ДТП

Начальник Кам’янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури Юрій Клак вчинив ДТП у Львові та намагався уникнути відповідальності, переклавши вину на іншого водія. ДТП трапилася у четвер, 27 квітня, на вул. Назарука у Львові, де Юрій Клак на автомобілі Volvo XC90, паркуючись, заднім ходом в’їхав у Škoda Superb, за кермом якої був львівський айтівець Володимир Зигмунд.

Володимир Зигмунд розповів ZAXID.NET, що ДТП сталася увечері близько 18:35 на вул. Назарука, 1 у Львові. «Автомобіль переді мною зупинився і я відповідно також. Водій автомобіля попереду почав рух назад, не зважаючи на те, що я сигналив йому з моменту, коли побачив білі вогні позаду його авто. Він просто здійснив наїзд на моє авто», – розповів Володимир Зигмунд обставини ДТП. У результаті наїзду в його авто пошкоджено передній бампер, фару та ліве крило.

ДТП за участі прокурора на вул. Назарука у Львові

Після цього, зі слів Володимир Зигмунда, винуватець аварії вийшов з авто та почав спілкуватися на підвищених тонах. Свою вину він заперечив та від мирного врегулювання ситуації за допомогою європротоколу відмовився. Тож на місце аварії довелося викликати поліцію.

Поліцейські, розповідає Володимир Зигмунд, вислухали обох водіїв, спершу визнали його потерпілим, однак, своє бачення змінили після розмови з іншим водієм. «Десь через 5 хвилин я пішов поцікавитись, що відбувається, і на моє здивування, правопорушення вже складалось на мене», – каже обурений Володимир Зигмунд.

Виявилося, що за кермом Volvo XC90, яке вчинило ДТП заднім ходом, був прокурор з Жовкви Юрій Клак. Айтівець припускає, що він, користуючись своїм службовим становищем, хотів схилити поліцейського на свою сторону та уникнути відповідальності за ДТП.

«Я підійшов до них якраз в той момент, коли поліцейський спитав порушника: "Ви дійсно проживаєте в Жовкві і працюєте керівником прокуратури?". Винуватець брехав мені кожне друге слово, умисно і безпідставно звинувачував мене в тому, чого не було і ще й виявився керівником прокуратури. Я пообіцяв, що я це так просто не залишу і що людині на його посаді такі вчинки є просто неприпустимі», – обурився львівський айтівець.

Відео камер спостереження з місця ДТП

Свідком ДТП був водій третього авто, яке їхало позаду Škoda Superb, він спершу вибіг, але потім поїхав далі. Ситуацію врятувало відео з камер ОСББ, де видно, що ДТП вчинило авто прокурора, здійснючи рух назад. У результаті патрульні склали адміністративний протокол на Юрій Клака за порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124 КУпАП).

Володимир Зигмунд каже, що вирішив надати розголосу цій ситуації, адже переконаний, що така поведінка прокурора неприпустима. Айтівець також побоюється, що прокурор може спробувати вплинути на розгляд справи в суді.

Юрій Клак проживає в Жовкві та працює начальником Кам’янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури, про це він вказав у своєму поясненні як учасник ДТП. Він також пояснив, що мав намір припаркуватися біля бордюру поблизу будинку, а «рух заднім ходом не здіснював, лише мав такий намір». Водночас на відео з камер спостереження чітко видно протилежне.

Юрій Клак відмовився від додаткових коментарів з приводу згаданої ДТП. «Я би не дуже хотів давати коментарі. Всі обставини буду доводити в суді», – сказав він ZAXID.NET.

На уточнююче запитання з приводу того, чи він далі заперечує рух заднім ходом, не зважаючи на запис з камер відеоспостереження, прокурор зауважив: «Там також чітко видно, що він (інший водій) порушив напрямок руху, а саме з’їхав зі свого напрямку за зустрічну смугу».