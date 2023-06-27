Прокурор Юрій Клак (зліва) та Володимир Зигмунд на місці ДТП

Шевченківський районний суд Львова визнав начальника Кам’янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури Юрія Клака винним у вчиненні ДТП у Львові. Вину в цій аварії прокурор заперечував і звинувачував іншого водія – львівського айтівця Володимира Зигмунда. Свою правоту прокурор доводив в суді, не зважаючи на те, що момент порушення ним ПДР був зафіксований на відео з камер спостереження.

За матеріалами справи, ДТП сталася увечері 27 квітня на вул. Назарука,1 у Львові, де Юрій Клак на автомобілі Volvo XC90, паркуючись, заднім ходом в’їхав у Škoda Superb, за кермом якої був львівський айтівець Володимир Зигмунд.

У судовому засіданні Юрій Клак свою вину заперечив. Він заявив, що мав намір припаркуватися біля будинку і в цей час в нього в’їхав інший автомобіль.

Суд взяв до уваги відеозапис з камер спостереження будинку, на якому чітко видно, що ДТП вчинив автомобіль Volvo XC90 Юрія Клака, рухаючись заднім ходом. «Як вбачається з відеозапису камери відеоспостереження розташованого на будинку вул. Назарука,1 автомобіль марки Skoda Superb був у нерухомому стані, в тому числі коли автомобіль марки Volvo XC90 6 рухався заднім ходом та здійснив зіткнення», – сказано у постанові суду.

Відео моменту ДТП з камер спостереження ОСББ

Суд визнав винним Юрія Клака у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124 КУпАП). Прокурор має сплатити штраф 850 грн у дохід держави, а також 536 грн судового збору.

Нагадаємо, прокурор Юрій Клак вчинив ДТП і звинуватив у тому іншого водія – айтівця Володимира Зигмунда. Одразу після ДТП прокурор вийшов з авто та почав спілкуватися на підвищених тонах, від мирного врегулювання ситуації за допомогою європротоколу він відмовився. Володимир Зигмунд вирішив надати розголосу цій ситуації, адже переконаний, що така поведінка прокурора неприпустима.