Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини постановив вилучити кросовер Mitsubishi Outlander у власника, який їздив за кермом під наркотиками та без водійських прав. Водія також оштрафували на 40,8 тис. грн та заборонили керувати транспортними засобами протягом п’яти років.

Як вказано у постанові суду, у січні 2023 року Ярослав Хімка керував кросовером Mitsubishi Outlander у смт Добротвір. Поліцейські помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння (порушення мови, координації рухів, почервоніння очей), але пройти перевірку на стан сп’яніння водій відмовився.

Ярослав Хімка не вперше притягується до відповідальності за нетверезу їзду, він також був позбавлений водійських прав. На водія склали протоколи за ч. 2 ст. 130 КУпАП та ч. 5 ст. 126 КУпАП.

На розгляд справи у судді Ярослав Хімка не прийшов. Справу розглянув суддя Тарас Котормус, який дослідив матеріали справи та визнав водія винним у нетверезому водінні та кермуванні без прав. Ярослава Хімку оштрафували на 40,8 тис. грн, позбавили водійських прав на п’ять років з оплатним вилученням його авто Mitsubishi Outlander.