Ярина Ар’єва стверджує, що причиною ДТП був блекаут

Депутатка Київської міської ради Ярина Ар’єва – донька народного депутата від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва, яку підозрюють у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками, вирішила скласти депутатські повноваження. Про своє рішення вона повідомила у вівторок, 20 червня.

«Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо – суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу», – написала Ар’єва у Facebook. Зазначимо, що суд обрав для Ярини Ар'євої запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вона заявила, що не збирається втікати від відповідальності, «як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони».

Ар’єва також не визнає обвинувачення в перебуванні у стані наркотичного спʼяніння і каже, що доводитиме це в суді, «як звичайна громадянка».

«З потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, підписаний договір про повне відшкодування. Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені від початку дуже шкода, що я завдала людині ушкоджень. Дякую виборцям, які раніше проголосували за мене. Вибачте, що довелося піти», – підсумувала Ар’єва.

Нагадаємо, 23 травня правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради Ярині Ар'євій у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. ДТП сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі Києва. Згідно з матеріалами слідства, Ар’єва, керуючи автомобілем Volkswagen Polo, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на пішохідку, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Ар’єва заявила, що визнає свою провину у ДТП, однак відкидає звинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх «спланованою дискредитацією». На думку депутатки, наркотики з’явилися у справі через її протести проти перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі. Ар’єва стверджує, що УПЦ МП має великий вплив на правоохоронців.

Спершу суд обрав для Ярини Ар’євої запобіжний захід – нічний домашній арешт. Але напередодні апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт.

Ярина Ар’єва – донька народного депутата від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва. В Київській міській раді вона була депутаткою від «Європейської солідарності». В Київраду вона потрапила у 2020 році, отримавши перемогу на 7 окрузі (Оболонський район).