Події гри відбуватимуться в Москві

У четвер, 16 квітня, українська відеоігрова студія 4A Games анонсувала нову гру з постапокаліптичної серії Metro – Metro 2039. Окрім трейлера команда розробників розповіла про роботу над грою.

Це вже четверта гра від українських розробників у серії про російське метро. Про її розробку студія натякала ще в 2023 році.

«Metro 2039 перенесе вас у темне серце московського метрополітену, де останні, хто вижив після ядерного апокаліпсиса, чіпляються за існування в тунелях та підземних переходах зруйнованого міста, надія втрачена... майбутнє виглядає похмурим... якщо воно взагалі існує», – йдеться в анотації до трейлера.

У сюжеті Metro 2039 головний герой має боротися з нацистським угрупованням Новорейх під командуванням спартанця-фанатика Хантера. Режим активно використовує пропаганду та залякування для підкорення населення.

Питання щодо того, чи доречно продовжувати серію про російське метро, поставало ще на старті розробки. У відео про створення Metro 2039 розробники заявили, що «реальність змусила нас обрати інший підхід».

«Це історія, розказана з винятково української перспективи. Але це все ще історія світу Metro», – повідомила 4A Games.

Під час презентації гри розробники наголосили, що змогли створити Metro 2039 завдяки українським захисникам. Вони також розповіли, що створення гри неодноразово переривали російські обстріли та тривалі відключення світла.

«Ми – козацького роду. Ми прорвемося попри все. Робота на генераторах чи акумуляторах, відключення світла або переховування в укриттях від ракетних та дронових атак переривають наш процес, але не зупиняють нас у створенні того, у що ми глибоко віримо і що вміємо найкраще», – розповіли у студії.

Російської мови у новій грі 4A Games не буде. Цікаво, що всі попередні ігри серії мали російську озвучку на старті, а остання гра – Metro Exodus – вийшла без української локалізації. Українська мова стала доступна тільки через місяць після релізу.

Сценарій до Metro 2039 створив російський письменник Дмітрій Глуховський, якому належить оригінальний твір «Метро 2033». Сам Глуховський виїхав з Росії, де він оголошений у федеральний розшук. Росіяни, які вважали серію ігор Metro «своєю», вчергове звинуватили 4A Games в «русофобії» та антикомуністичних настроях.

Metro 2039 вийде вже взимку. Точної дати розробники не назвали. Наразі її можна додати в бажане у Steam, Xbox та PlayStation.Store.

