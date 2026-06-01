Йдеться про територію біля футбольного поля в Росвигові

У Мукачеві триває громадське обговорення детального плану території по вул. Яна Амоса Коменського. Містобудівна документація передбачає забудову кварталу багатоповерхівками з торгово-розважальною інфраструктурою.

Йдеться про територію поруч з футбольним полем у мікрорайоні Росвигово, навпроти педагогічного факультету МДУ (тепер – Ужгородський університет).

Земельна ділянка площею 0,6 га призначена для будівництва закладів освіти. Детальний план передбачає зміну цільового призначення – під обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

«Попри воєнний стан, Мукачево зберігає статус інвестиційного хабe завдяки своєму логістичному потенціалу та зростаючому попиту на первинне житло. Поєднання житла з торговими центрами та ринковими об'єктами задовольняє потреби мешканців у кроковій доступності до сервісів, що знижує навантаження на транспортну систему центру міста», – йдеться у проєкті ДПТ.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За містобудівною документацією по вул. Яна Амоса Коменського мають з’явитися два багатоквартирні житлові будинки, поверховістю до 30 м, вулиці та проїзди з замощенням бетонною бруківкою, автостоянки, зона для відпочинку, а також дитячий та спортивний майданчики. Запроєктовано і торгово-розважальні об'єкти, з орієнтовною площею комерційних приміщень 2,8 тис. м2.

Замовником ДПТ є мукачівська компанія «Нью Вейс Інтертранспорт», яка належить місцевому підприємцю Анатолію Алмаші. Громадські слухання з презентацією проєкту відбудуться 15 червня о 17:00 у приміщенні Центру громадськості та національних культур на площі Кирила і Мефодія, 30.