Нещодавно НАБУ завершило слідство у справі Тимошенко про підкуп нардепів

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду дозволив народній депутатці та голові партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко виїхати за кордон для участі у міжнародному заході у Хорватії. Про це повідомив Центр протидії корупції в середу, 15 квітня.

Відрядження підозрюваної у хабарництві політикині триватиме з 27 квітня по 3 травня. Упродовж трьох днів після повернення Тимошенко буде зобов’язана повернути паспорт.

ЦПК зазначає, що під час свого виступу у судді 65-річна Тимошенко заявила, що «ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишить Україну і не буде ховатися».

У чому підозрюють Юлію Тимошенко

14 січня НАБУ оголосило Юлії Тимошенко підозру у хабарництві. Слідчі з’ясували, що народна депутатка пропонувала колегам з інших партій за хабарі голосувати «за» або «проти» певних законопроєктів. НАБУ також опублікувало аудіозаписи, на яких чутно, що політикиня надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у парламенті. Юлія Тимошенко спочатку заперечувала присутність на записах, однак згодом заявила, що детективи опублікували фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитіним. За словами політикині, Копитін працює на НАБУ нібито для того, щоб правоохоронці закрили його кримінальну справу.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 33 млн грн. Уже 23 січня стало відомо, що за Юлію Тимошенко внесли всю суму застави.

26 січня Апеляційна палата ВАКС відхилила прохання Юлії Тимошенко про скасування запобіжного заходу у вигляді застави, але дозволила вільно пересуватися Україною.

8 квітня НАБУ завершило слідство у цій справі, зараз триває етап ознайомлення сторони захисту з матеріалами.