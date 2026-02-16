Апеляційна палата ВАКС частково зняла арешт з майна Юлії Тимошенко

У понеділок, 16 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала арешт частини майна народної депутатки, голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра. Про це повідомили антикорупційна організація Transparency International Ukraine та Центр протидії корупції.

Юлія Тимошенко вкотре відкинула звинувачення у спробі підкупити депутатів. Зберігання грошей у сумці нардепка пояснила обстрілами України та заявила, що «так безпечніше». Крім того, політикиня заявила, що подала скаргу до Європейського суду з прав людини щодо нібито незаконних обшуків.

Адвокати Юлії Тимошенко наполягали на незаконності арешту майна її чоловіка Олександра, оскільки він не має статусу підозрюваного. Також захисники заявляли про незаконність здійснення обшуків у нардепки та відсутність підстав для арешту її майна. Адвокати просили суд відмовити в арешті майна політикині.

Водночас прокурор стверджував, що процесуальні дії та оголошення підозри Юлії Тимошенко є обґрунтованими.

Зрештою судді Апеляції ВАКС Микола Глотов, Віктор Панкулич та Ігор Панаід ухвалили рішення про скасування арешту 6,3 тис. доларів, а також ½ трьох автомобілів, двох гаражів, що належать її чоловіку Олександру Тимошенку. Водночас судді наклали арешт на вкладний рахунок Юлії Тимошенко в «Ощадбанку». За даними прокурора САП, на вказаному рахунку станом на 2 січня зберігалось 316 324 грн.

У чому підозрюють Юлію Тимошенко

14 січня 2026 року НАБУ оголосило Юлії Тимошенко підозру у хабарництві. Слідчі з’ясували, що народна депутатка пропонувала колегам, які не належать до партії «Батьківщина», за хабарі голосувати «за» або «проти» певних законопроєктів. НАБУ також опублікувало аудіозаписи, на яких чутно, що жінка надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у Верховній Раді. Юлія Тимошенко спочатку заперечувала присутність на записах, однак згодом заявила, що детективи опублікували фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитіним. За словами політикині, Копитін працює на НАБУ нібито для того, щоб правоохоронці закрили його кримінальну справу.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 33 млн грн. 23 січня стало відомо, що за Юлію Тимошенко внесли всю суму застави.

26 січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила прохання Юлії Тимошенко про скасування запобіжного заходу у вигляді застави, але дозволила вільно пересуватися Україною.