Олександр Сирський розповів про досягнення ЗСУ у березі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що через поліпшення погодних умов росіяни посилили наступ уздовж усієї лінії фронту. Про це він розповів у своєму телеграм-каналі у середу, 15 квітня.

За словами Олександра Сирського, росіяни здійснюють наступальні дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення, що становить 1200 км. У березні найбільш напружена ситуація спостерігалася на Олександрівському, Покровському, Костянтинівському і Лиманському напрямках. Своєю чергою Збройні сили України перебувають в активній обороні задля перехоплення стратегічної ініціативи. Завдяки таким діям українські військові минулого місяця повернули під контроль майже 50 км².

Головнокомандувач зауважив, що українські військові вдаються до асиметричних дій, щоб мати перевагу над росіянами, чисельність яких переважає. Зокрема, вони завдають ударів по військових, оборонно-промислових та інших об’єктах на території Росії, що забезпечують окупантів озброєнням і паливом. За даними Сирського, у березні за допомогою далекобійних безпілотників на території Росії уразили 76 таких цілей, 15 з яких – об’єкти нафтопереробної промисловості.

Також Олександр Сирський наголосив на необхідності посилити будівництво фортифікацій, оскільки завчасно зведені якісні укріплення дають змогу тривалий час утримувати оборону, зберігати життя військових та ліквідовувати окупантів.

«Нове рішення в умовах сучасної “війни дронів” – обладнання заглиблених шляхів переміщення військової техніки та особового складу. Приклад, як слід це робити, показують Десантно-штурмові війська», – підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, 9 квітня Олександр Сирський повідомив, що від початку 2026 року Сили безпілотних систем ліквідовують більше російських окупантів, аніж Москва встигає рекрутувати.

Крім того, 9 березня Головнокомандувач ЗСУ повідомляв, що від початку року ЗСУ відновили контроль над 400 км² територій.