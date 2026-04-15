Наркоторговцям загрожує до 13 років увʼязнення

Державне бюро розслідувань викрило у Харкові масштабний наркобізнес, на якому злочинці заробили кілька мільйонів гривень. Збут наркотиків відбувався під прикриттям правоохоронця. Про це в середу, 15 квітня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, наркотичний бізнес організував місцевий «кримінальний авторитет», який залучив ще дев’ятьох спільників. Здебільшого злочинці продавали психотропну речовину PVP, що постачалася до Харкова з Києва. Окрім цивільних, наркоторговці намагалися знайти клієнтів серед Сил оборони.

«Торгівлю ділки організували цілодобово в одному з гуртожитків міста. Для конспірації учасники постійно змінювали кімнати, а передачу здійснювали “з рук у руки”. Місцеві жителі неодноразово скаржилися, однак правоохоронець ігнорував заяви та списував їх як неактуальні», – йдеться у повідомленні ДБР.

Відомо, що злочинці продали щонайменше 9 кг наркотиків та психотропів на 3 млн грн. Щомісяця наркоторговці збували понад 6 тис. доз. Частину зароблених грошей організатор схеми витрачав на передачі до в’язниць.

ДБР здійснило 25 обшуків. Під час слідчих дій вилучили наркотики, зброю, а також майже пів мільйона гривень готівки та ювелірні вироби із золота вагою приблизно 100 г. Загалом слідчі затримали десятьох учасників схеми, серед яких організатор та правоохоронець. Затриманим оголосили підозри у створенні та участі у злочинній організації, а також у купівлі та збуті психотропних речовин (ч. 1, 2, 3 ст. 255 та ч. 3 ст. 307 КК України). Підозрюваним загрожує до 13 років ув’язнення, а також конфіскація майна.

