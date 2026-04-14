Мережа «кофішопів» продавала продукцію із канабіноїдами, обіг яких заборонений

Поліція проводять обшуки в мережі магазинів U420, які під виглядом сувенірної продукції продають психотропні речовини. Обшуки проводять у Львові та в інших містах України. Про це у понеділок, 14 квітня повідомила пресслужба Національної поліції та Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, йдеться про мережу магазинів U420, яка продавала продукцію із канабіноїдами, обіг яких заборонений. Так звані «кофішопи» працювали у Києві та на території Київської, Одеської, Львівської, Харківської і Дніпропетровської областей.

Фото поліції

«Через спеціалізовані магазини продавали «сувенірну» продукцію, яка фактично містила небезпечні хімічні сполуки та могла завдати серйозної шкоди здоров’ю. Зокрема, йдеться про товари, замасковані під сувенірні цигарки та напої», – йдеться у повідомленні.

У ході слідства проведено понад 200 обшуків як у приміщеннях мережі, так і за адресами проживання осіб, пов’язаних із U420. Документування розпочалося ще у грудні 2023 року.

За цим фактом поліція спільно з Офісом генерального прокурора здійснює слідчі дії в межах кількох кримінальних проваджень, відкритих за статтями (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209). Більш детальні подробиці в поліції пообіцяли повідомити по завершенні слідчих заходів.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі провели лабораторний аналіз продукції, яку продають у мережі магазинів U420, та виявили у її складі синтетичний канабіноїд – речовину, обіг якої в Україні заборонений і може становити серйозну загрозу для життя, включно з ризиком важких отруєнь або зупинки серця.